Báo Anh: Nguy hiểm tiềm ẩn ở xe tăng Anh gửi đến Ukraine

Một xe tăng Challenger 2 của Anh. Ảnh: Getty

Tờ The Times của Anh dẫn lời từ ông James Cartlidge, Quốc vụ khanh phụ trách mua sắm quốc phòng của Anh, ngày 22/9 cho biết, xe tăng Challenger 2 và nhiều xe tăng khác của Anh có thể chứa amiăng - một chất nguy hiểm có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới phổi.

Các vật liệu chứa amiăng (ACM) được cho là có trên gần 2.700 thiết bị quân sự của Anh. Một số trong đó đã được gửi đến Ukraine. Tờ The Times có được thông tin này dựa trên bức thư ông Cartlidge gửi cho đảng Lao động.

Các thiết bị quân sự có khả năng bị nhiễm amiăng gồm xe tăng Challenger 2 (số lượng: 324), xe bọc thép chở quân Bulldog (765), xe bọc thép Challenger (75), xe bọc thép Fuchs (11), trực thăng trinh sát Gazelle (14)...

Một số xe tăng Challenger 2 hay xe bọc thép chở quân Bulldog đã được Anh cung cấp cho Ukraine.

Amiăng là một chất tự nhiên được sử dụng để sản xuất xe tăng, máy bay và tàu thuyền trong suốt thế kỷ 20. Nó tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe vì hợp chất này phân hủy thành các sợi nhỏ, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi của con người khi tiếp xúc trong thời gian dài. Amiăng có thể gây ra một số bệnh về phổi như ung thư phổi, bụi phổi amiăng, dày màng phổi... Vì vậy, amiăng không được sử dụng trong sản xuất dân sự. Chất này vẫn còn trong sản xuất quân sự vì con người chưa tìm ra loại vật liệu nào để thay thế.

John Healey, một thành viên đảng Lao động, nói trên The Times rằng: "Quy mô amiăng trong các thiết bị của quân đội Anh là mối lo ngại nghiêm trọng". Ông Healey đổ lỗi cho đảng Bảo thủ cầm quyền dẫn đến tình trạng này.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh nói trên The Times rằng, "Bộ đang có các kế hoạch để dần loại bỏ amiăng khỏi các thiết bị quân sự càng sớm càng tốt, đồng thời đánh giá rủi ro để đảm bảo an toàn cho quân nhân Anh". Người này còn cho biết, phần lớn các thiết bị được nhắc đến trong lá thư của ông Cartlidge đều đã ngừng hoạt động hoặc được chứng minh là đủ an toàn.

Ở một diễn biến khác, kênh TV 2 của Đan Mạch, ngày 22/9 đưa tin, hơn một nửa lô xe tăng Leopard 1 mới nhất do Đan Mạch gửi đến cho Ukraine bị lỗi. Cụ thể, TV 2 dẫn thông tin từ một bản tóm tắt của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Lund Poulsen cho biết, có vấn đề với 12 trong số 20 xe tăng Leopard 1 mà nước này gửi tới Ukraine.

10 trong số những chiếc xe trên đã ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Poulsen cho rằng số xe tăng này chỉ gặp các lỗi nhỏ và có thể sửa được ở Ukraine. Những chiếc còn lại được cho là vẫn còn ở Ba Lan, trong đó có 2 chiếc gặp lỗi nghiêm trọng.

