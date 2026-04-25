Tướng Iran tung cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ, Israel về "đợt phóng tên lửa lớn nhất trong lịch sử"

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Ibrahim Zolfaghari. Ảnh Saba

Ông Zolfaghari cảnh báo vào hôm 24/4 rằng, Iran sẽ triển khai “loạt tấn công tên lửa lớn nhất từ trước đến nay” nếu phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra, đồng thời nhấn mạnh Tehran đang ở trạng thái sẵn sàng đáp trả ngay lập tức trước mọi dấu hiệu tấn công.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau một giai đoạn xung đột kéo dài khoảng 40 ngày, khi Iran cho biết họ đã đáp trả bằng chiến dịch quân sự mang tên “Lời hứa chân thật 4”, nhắm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.

Không chỉ dừng ở lời cảnh báo, năng lực thực tế của Iran cũng đang khiến giới quan sát lo ngại. Theo các dữ liệu quân sự, nước này sở hữu một trong những kho tên lửa lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 tên lửa các loại, được thiết kế như công cụ răn đe và đáp trả nhanh trước các đối thủ như Mỹ, Israel hay Ả Rập Saudi.

Trong các diễn biến gần đây, Iran đã nhiều lần chứng minh khả năng triển khai hỏa lực quy mô lớn. Chỉ riêng đầu năm 2026, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Israel và khu vực Vùng Vịnh, cho thấy mức độ sẵn sàng và cường độ tác chiến cao chưa từng có.

Đáng chú ý, bất chấp các đòn không kích quy mô lớn từ Mỹ và Israel nhằm làm suy yếu năng lực quân sự, Iran vẫn nhanh chóng khôi phục và thậm chí tăng tốc tái trang bị hệ thống phóng tên lửa và UAV, cho thấy khả năng phục hồi đáng kể của bộ máy quân sự nước này.

Giới phân tích nhận định, chiến lược của Iran dựa trên học thuyết “răn đe bằng trả đũa”, trong đó tên lửa đóng vai trò trung tâm để bù đắp cho hạn chế về không quân do các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ.

Nếu tuyên bố của Tehran trở thành hiện thực, một “cơn mưa tên lửa” quy mô chưa từng có có thể làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông, đẩy khu vực vào vòng xoáy leo thang mới với nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực toàn diện.