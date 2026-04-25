Nghị sĩ Mỹ mất kiên nhẫn với Iran, yêu cầu ông Trump chấm dứt ngừng bắn, tiếp tục ném bom

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã bày tỏ sự thất vọng với các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, cho rằng Tổng thống Donald Trump không nên tin tưởng các nhà lãnh đạo Iran.

“Tổng tư lệnh của chúng ta nên chỉ đạo các tướng lĩnh quân sự tài giỏi của mình hoàn thành việc phá hủy năng lực quân sự thông thường của Iran và loại bỏ bất kỳ tàn dư nào của chương trình hạt nhân của họ” - ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/4. “Đây là cách duy nhất để đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực”.

Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần với Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, lực lượng hải quân Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa các tàu thuyền đi đến và đi từ Iran ở eo biển Hormuz, và một tàu sân bay thứ ba đã đến khu vực này trong tuần này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Sáu rằng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của tổng thống, sẽ đến Pakistan vào thứ Bảy để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Nhưng Thượng nghị sĩ Wicker, với tư cách là lãnh đạo đảng Cộng hòa hàng đầu trong ủy ban quân sự quyền lực của Thượng viện, đã bày tỏ sự nghi ngờ về nỗ lực đó ngay cả trước khi nó bắt đầu. Ông đã nhiều lần bảo vệ quyết định tấn công Iran của tổng thống, gọi đó là vấn đề an ninh quốc gia.

Những bình luận của ông Wicker được đưa ra trong bối cảnh các thông điệp trái chiều từ chính quyền. Trong cuộc họp báo với các phóng viên sáng thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thay đổi lập trường, lúc thì tuyên bố chiến thắng ở Iran, lúc lại cam kết sẽ áp dụng “bạo lực tối đa” đối với nước này nếu tổng thống muốn nối lại các hành động thù địch.

“Sự kiên định của Tổng thống Trump là không thể lay chuyển, và sứ mệnh của ông ấy vô cùng rõ ràng” - ông Hegseth nói. “Tổng thống đã nhắc lại điều đó ngày hôm qua: chúng ta có thừa thời gian, và chúng ta không vội vàng đạt được thỏa thuận”.

Ông Wicker đã hứa sẽ tổ chức các phiên điều trần riêng biệt trong ủy ban của mình để thảo luận về nguyên nhân của cuộc chiến tranh Iran và tác động của nó đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Các quan chức vẫn chưa ấn định ngày cho sự kiện này.

Thời hạn quyền lực chiến tranh

Một số chuyên gia quốc phòng đã bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêu hao vũ khí và đạn dược của lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột quân sự kéo dài gần 2 tháng.

Theo tờ New York Times, Mỹ đã sử dụng hết khoảng 1.100 tên lửa hành trình tàng hình tầm xa và hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk, nhiều hơn gấp nhiều lần so với số lượng tên lửa mà nước này mua hàng năm.

Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc trước khi đạt mốc 90 ngày, giới hạn do Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 quy định về quyền của tổng thống trong việc triển khai quân đội Mỹ tham chiến và rút quân mà không cần sự chấp thuận chính thức từ Quốc hội.

Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, bao gồm Susan Collins (Maine), John Curtis (Utah) và Thom Tillis (NC) cho rằng Quốc hội phải bỏ phiếu để cho phép tiếp tục hành động quân sự chống lại Iran sau thời hạn 60 đến 90 ngày được quy định trong Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.

Luật này cho phép tổng thống có thêm 30 ngày sau mốc hai tháng để rút quân khỏi chiến trường.