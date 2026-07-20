Ông Zelensky không thể ngờ một quyết định vội vã của mình đã vô tình mang lại chiến thắng tiềm tàng cho Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tướng Oleksandr Syrsky (phải) phát biểu tại Kiev vào ngày 6 tháng 12 năm 2024. Ảnh Getty Images

Ông Zelensky đã cách chức ông Fedorov hồi đầu tuần này, viện dẫn mâu thuẫn gay gắt giữa vị bộ trưởng chuyên về máy bay không người lái và tướng Oleksandr Syrskyi, sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Ukraine, người nổi tiếng với tư duy bảo thủ và được đào tạo theo kiểu thời Liên Xô.

"Tôi rất muốn thấy sự đoàn kết", ông Zelensky nói. "Các đảng phái vẫn chưa tìm được điều đó," ông nói thêm.

Nhưng việc vị bộ trưởng 35 tuổi này từ chức chỉ sau hơn nửa năm tại vị đã gây ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông, với một số quan chức quân đội cấp cao của Ukraine công khai lên tiếng ủng hộ ông khi hàng trăm người đổ xuống đường phố Kiev trong một cuộc biểu tình công khai lớn hiếm hoi phản đối việc chính phủ sa thải ông.

Những người biểu tình giơ cao các tấm biển với những thông điệp như "Volodymyr, hãy dừng lại" và "Fedorov không phải là vấn đề".

Ông Fedorov đặc biệt được lòng các nhóm tiến bộ của Ukraine, những người nổi tiếng với việc ủng hộ công nghệ máy bay không người lái, lĩnh vực mà Kiev đã trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế sau khi giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine.

Các chiến thuật máy bay không người lái tiên tiến của Ukraine đang được các quân đội khác trên thế giới theo dõi sát sao, và Ukraine đã phê duyệt việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng ra nước ngoài hồi đầu năm nay, mở đường cho các hợp đồng béo bở hỗ trợ nền kinh tế và hội nhập chặt chẽ hơn với NATO.

Tuy nhiên, khi ông Fedorov rời đi, nhiều người Ukraine lo ngại rằng những thành tích ấn tượng gần đây của đất nước họ trên chiến trường chống lại Nga có thể bị chững lại, sự chia rẽ ở Kiev sẽ làm Điện Kremlin hài lòng khi binh lính Ukraine mất đi người chỉ huy về máy bay không người lái.

Phó tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Pavlo Yelizarov, hôm thứ Năm tuyên bố từ chức vì cho rằng việc cách chức Fedorov là "một đòn giáng mạnh vào khả năng phòng thủ của đất nước".

Trong bài phát biểu của mình, ông Fedorov nói: "Tại sao vào lúc này, khi hy vọng đã xuất hiện và thế chủ động đã được nắm bắt, thì quỹ đạo này lại bị gián đoạn?"

Ukraine đã liên tục tấn công các mỏ dầu của Nga, bao gồm cả các cơ sở nằm cách lãnh thổ Ukraine hàng trăm dặm, buộc hàng chục khu vực của Nga phải tuyên bố thiếu nhiên liệu và Điện Kremlin phải nhập khẩu xăng dầu lần đầu tiên sau nhiều năm. Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, phụ thuộc vào doanh thu này để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của mình ở Ukraine, cuộc xung đột toàn diện hiện đã kéo dài gần bốn năm rưỡi.

Tháng trước, ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng buộc phải thừa nhận cuộc khủng hoảng nhiên liệu "đáng tiếc" .

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng cuộc tấn công dự kiến ​​của Nga vào mùa hè đã không đạt được những thắng lợi đáng kể ở miền đông và miền nam Ukraine, với tốc độ tiến quân của Moscow trong tháng 6 này chậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Tháng trước, Tưởng Syrskyi cho biết Ukraine đã giành lại hơn 600 km2 lãnh thổ từ Nga kể từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã triển khai một robot trang bị vũ khí trên máy bay không người lái trên biển cho một nhiệm vụ vào lãnh thổ do Nga kiểm soát lần đầu tiên, còn ông Zelensky hồi tháng 4 tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã giành lại được lãnh thổ từ Nga chỉ bằng robot, mà không cần binh lính trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công.

"Việc thay thế Bộ trưởng Mykhailo Fedorov vào lúc này chỉ tạo ra sự gián đoạn không cần thiết vào thời điểm Ukraine cần sự liên tục, tập trung và thực thi hiệu quả", Viktoriia Yaremchuk, giám đốc điều hành của công ty công nghệ quốc phòng Ukraine Farsight Vision, nói với Newsweek.

Ông Yaremchuk cho biết ông Fedorov đã đạt được "những kết quả hữu hình" trong việc cải cách Bộ Quốc phòng, bao gồm cả cách chính phủ mua sắm thiết bị và công nghệ cho quân đội Ukraine.

"Việc thay đổi lãnh đạo ở giai đoạn này có nguy cơ làm chậm hoặc thậm chí làm đổ vỡ những nỗ lực này. Ưu tiên hiện nay không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là tiếp tục quá trình chuyển đổi đang mang lại kết quả", ông Yaremchuk nói.

Xác nhận việc từ chức trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Fedorov cho biết ông đã đạt được 22 mục tiêu trong thời gian ngắn tại chức, bao gồm việc "cải tổ triệt để" quá trình mua sắm, giành được hợp đồng mua máy bay chiến đấu do Thụy Điển sản xuất và giám sát chương trình "Đường dây máy bay không người lái", giúp cung cấp máy bay không người lái cho binh lính để thực hiện các cuộc tấn công phối hợp vào các vị trí của Nga cách tiền tuyến tới 15 km.

Mykhailo Drapatyi, một tướng lĩnh người Ukraine điều phối các binh chủng khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine, đã gửi thông điệp ủng hộ Fedorov, nói rằng quân đội đã "có thêm một đối tác" trong Bộ Quốc phòng Ukraine trong sáu tháng qua, người "cũng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận".

Ông đặc biệt đề cập đến sáng kiến ​​Drone Line, nói rằng chương trình này là "một ví dụ về việc một quyết định kịp thời của nhà nước có thể nhanh chóng tác động đến tình hình trên chiến trường."

Ông Fedorov cho biết có một số sáng kiến ​​ông chưa hoàn thành, bao gồm việc tái cấu trúc Bộ Quốc phòng "theo tiêu chuẩn NATO và lẽ thường" cũng như xây dựng "văn hóa trách nhiệm đối với các quyết định đã đưa ra".

Mặc dù thường được ghi nhận công lao trong việc bảo vệ thủ đô Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga năm 2022 và là người chủ mưu cuộc phản công rất thành công của Ukraine vào cuối năm đó, ông Syrskyi cũng được biết đến là người ưa chuộng các chiến thuật truyền thống hơn và chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng.

Ông Fedorov cáo buộc Tưởng Syrskyi cản trở các sáng kiến ​​mới cho quân đội và từ chối "thảo luận cởi mở về các vấn đề" đang gây khó khăn cho hàng ngũ quân đội Ukraine. Ông cho biết đã thúc ép Tổng thống Zelensky thay thế ông Syrskyi, nhưng tổng thống Ukraine đã từ chối sa thải người đứng đầu quân đội.

Trong một tuyên bố, ông Syrskyi cho biết ông rất biết ơn Fedorov vì những đóng góp của ông ấy trong suốt năm 2026 và hy vọng cựu bộ trưởng sẽ "tiếp tục gắn bó với đội ngũ Ukraine". Ông không đề cập gì đến những cáo buộc của ông Fedorov.