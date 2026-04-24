‘Ba con rắn đói’ - những lời tiên tri lạnh gáy của Rasputin khiến mạng xã hội dậy sóng

Ba con rắn bò qua châu Âu: Ẩn dụ của chiến tranh?

Trong một trong những lời tiên tri gây tranh cãi nhất, ông Rasputin viết về ba con rắn đói trườn qua châu Âu, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Những câu chữ mang màu sắc khải huyền khiến người đọc khó có thể dửng dưng: “Trên những con đường châu Âu sẽ có ba con rắn đói bò đi, để lại phía sau tro tàn và khói lửa… Chúng chỉ có một luật - bạo lực. Nhưng rồi, chính chúng cũng sẽ chết bởi thanh gươm…”.

Nhiều nhà bình luận cho rằng hai “con rắn” đầu tiên đã lộ diện trong lịch sử: Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Thế giới thứ hai - những cuộc xung đột đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng và làm thay đổi hoàn toàn trật tự thế giới.

Điều khiến dư luận lo ngại là “con rắn” thứ ba. Không có mốc thời gian cụ thể, không có địa danh rõ ràng, nhưng hình ảnh ấy lại gợi lên một viễn cảnh đáng sợ: một cuộc xung đột quy mô toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực, không ít người cho rằng lời tiên tri này “chưa kết thúc”.

Nhà huyền học Nga tiên tri về chiến tranh, công nghệ và biến đổi khí hậu đang cùng lúc phủ bóng lên tương lai nhân loại? Minh họa: News.ru.

“Con người không linh hồn”: Khi công nghệ vượt qua ranh giới

Không chỉ dừng lại ở chiến tranh, nhà huyền học Rasputin còn để lại những hình ảnh khó hiểu về tương lai của loài người. Ông nói đến “những sinh vật không có dây rốn” và “những con người không linh hồn” - những thực thể có hình dạng giống người nhưng thiếu đi “tia lửa thiêng liêng”.

Ngày nay, những cụm từ ấy thường được liên hệ với các thành tựu khoa học hiện đại: từ thụ tinh trong ống nghiệm đến nhân bản vô tính, và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Khi robot ngày càng giống con người cả về ngoại hình lẫn hành vi, câu hỏi mà ông Rasputin từng ám chỉ dường như trở nên hiện thực hơn bao giờ hết: điều gì làm nên “con người”?

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây không phải lời tiên tri cụ thể, mà là nỗi lo mang tính triết học - rằng sự phát triển không kiểm soát của công nghệ có thể khiến con người đánh mất bản chất của chính mình.

Một robot hình người ra hiệu tại Triển lãm Trí tuệ Thế giới ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 23/6/2024. Ảnh: Getty Images.

“Lâu đài tử thần”: Bóng ma hạt nhân

Một hình ảnh khác gây ám ảnh không kém là “những lâu đài của cái chết” mọc lên khắp thế giới. Theo ông Rasputin, khi những công trình này sụp đổ, “dòng máu thối” sẽ chảy ra, đầu độc cả đất và bầu trời.

Các nhà diễn giải hiện đại gần như đồng thuận rằng đây là ẩn dụ cho các nhà máy điện hạt nhân - những công trình khổng lồ vừa mang lại năng lượng, vừa tiềm ẩn nguy cơ thảm họa. Lịch sử đã chứng kiến những “vết thương” như thảm họa Chernobyl và thảm họa Fukushima, nơi phóng xạ lan rộng, để lại hậu quả kéo dài hàng thập kỷ.

Những sự kiện này khiến nhiều người tin rằng hình ảnh “máu thối” mà ông Rasputin đề cập không chỉ là ẩn dụ, mà là một dự cảm rùng rợn về sức tàn phá của công nghệ khi vượt khỏi tầm kiểm soát, trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện nay, một số nước đang phát triển, thậm chí cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Công nghệ, trong đó có công nghệ AI và công nghệ hạt nhân, giúp con người sống tiện lợi hơn nhưng cũng đem lại những rủi ro rất lớn. Minh họa: Fotodom.

Biển dâng, đất rung và một thế giới bất ổn

Không dừng lại ở chiến tranh hay công nghệ, ông Rasputin còn mô tả một thời đại của thiên tai liên tiếp: động đất, hạn hán, lũ lụt. Một câu nói đặc biệt được nhắc lại nhiều lần là “Biển sẽ như kẻ trộm, lẻn vào các thành phố”.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến các đô thị ven biển đang đối mặt nguy cơ bị nhấn chìm. Dù mang màu sắc tiên tri, những lời này phản ánh nỗi lo rất thực của thế kỷ XXI.

Sự sụp đổ của một đế chế: Lời cảnh báo thành hiện thực

Trong số những lời tiên đoán gắn với nhà huyền học Rasputin, điều khiến ông trở nên nổi tiếng nhất chính là dự báo về số phận của hoàng gia Nga. Ông từng nói với Sa hoàng Nicholas II rằng, chừng nào ông còn sống, triều đại Romanov vẫn tồn tại.

Ông Rasputin cũng đưa ra một cảnh báo đáng sợ: nếu ông bị sát hại bởi giới quý tộc, toàn bộ hoàng tộc sẽ bị tiêu diệt trong vòng hai năm. Thực tế diễn ra gần như trùng khớp: sau khi ông Rasputin bị các quý tộc ám sát năm 1916, Cách mạng Nga bùng nổ, dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc Nga. Đến năm 1918, gia đình Sa hoàng bị xử bắn, khép lại hơn 300 năm cai trị của dòng họ Romanov.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng, ông đã “nhìn thấy trước” việc đổi tên Saint Petersburg, cuộc bao vây thành phố trong Cuộc vây hãm Leningrad, thậm chí cả việc con người chinh phục không gian.