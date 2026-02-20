Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Nhà tiên tri mù Baba Vanga là ai?

Nhà tiên tri mù Baba Vanga.

Một nhà tiên tri mù người Bulgaria, Baba Vanga, nổi tiếng với những dự đoán gây tranh cãi, đã để lại nhiều lời tiên tri cho năm 2026 trước khi qua đời gần 30 năm.

Những dự báo này đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.

Theo lời kể từ những người thân và tín đồ, bà nhìn thấy một "tàu vũ trụ khổng lồ" xuất hiện trên Trái Đất, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho loài người.

Tuy nhiên, giới khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi. Các cơ quan chính phủ Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh.

Dù vậy, lời tiên tri này vẫn được lan truyền mạnh mẽ, gắn liền với những báo cáo trước đây rằng Tổng thống Donald Trump từng được thông báo về UFO và khả năng có sự sống ngoài Trái Đất.

Dự đoán của nhà tiên tri mù Baba Vanga về năm 2026 Bính Ngọ

Nguy cơ chiến tranh, thảm họa thiên nhiên và bước tiến công nghệ

Ngoài dự báo về nền văn minh mới, Baba Vanga còn cảnh báo nguy cơ xảy ra Thế chiến III. Bà cho rằng căng thẳng giữa các cường quốc lớn như Trung Quốc, Nga và Mỹ có thể leo thang thành xung đột toàn cầu.

Một lời tiên tri khác liên quan đến thiên tai: bà dự đoán khoảng 8% diện tích đất trên hành tinh sẽ hứng chịu động đất lớn, núi lửa phun trào dữ dội và thời tiết cực đoan. Những thảm họa này được cho là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người.

Song song với những cảnh báo, Baba Vanga cũng nhìn thấy các bước tiến công nghệ mang tính đột phá.

Bà từng nhắc đến xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm, và các chuyên gia y tế hiện dự đoán năm 2026 có thể là thời điểm các chương trình thử nghiệm phát hiện đa loại ung thư bằng xét nghiệm máu được triển khai ở quy mô quốc gia.

Điều này sẽ giúp phát hiện sớm các loại ung thư khó chẩn đoán như tụy và buồng trứng, đồng thời đặt ra tranh luận về chi phí, nguy cơ dương tính giả và đối tượng được ưu tiên xét nghiệm.

Trong lĩnh vực y học, bà cũng tiên đoán về việc sản xuất hàng loạt cơ quan nhân tạo vào năm 2046.

Năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để tiến tới mục tiêu này, với các thử nghiệm cấy ghép thận từ lợn chỉnh sửa gen, thiết bị gan nhân tạo sinh học và mô sống in 3D như tai nhân tạo.

Tương lai năng lượng và trí tuệ nhân tạo

Xu thế AI đang bùng nổ trên thế giới (Ảnh: Getty).

Baba Vanga còn dự báo nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ không gian. Bà nhắc đến việc khai thác năng lượng từ sao Kim, dự kiến vào năm 2028. Các chuyên gia nhận định nếu lời tiên tri này thành hiện thực, những bước chuẩn bị có thể khởi động ngay từ năm 2026.

Một dự báo khác liên quan đến AI: bà cho rằng AI sẽ chiếm lĩnh nhiều ngành công nghiệp, gây biến động việc làm và đặt ra thách thức đạo đức phức tạp.

Các chuyên gia công nghệ đồng tình rằng AI có thể phát triển thành những "đồng nghiệp kỹ thuật số" siêu cá nhân hóa, thậm chí xuất hiện chức danh mới như "giám đốc phụ trách AI".

Dù Baba Vanga qua đời năm 1996 vì ung thư vú, những lời tiên tri của bà vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Phần lớn được ghi lại bởi cháu gái Krasimira Stoyanova và các tín đồ, nhiều lần bị cho là diễn giải sai.

Tuy nhiên, theo lời bà, với những dự báo về thiên tai, chiến tranh, công nghệ và y học, năm 2026 được xem là một mốc thời gian đầy biến động.