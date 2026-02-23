Lời tiên tri về người ngoài hành tinh của bà Vanga gây sốt trở lại

Nhà ngoại cảm khiếm thị người Bulgaria Baba Vanga được cho là từng dự báo con người sẽ lần đầu tiên tiếp xúc với người ngoài hành tinh vào tháng 11/2026.

Theo các lời kể, bà dự báo một con tàu vũ trụ khổng lồ sẽ tiến vào khí quyển Trái Đất, mang lại bằng chứng "không thể phủ nhận" về sự sống ngoài hành tinh, dù bà không nói rõ mục đích của con tàu.

Lời tiên tri này đang gây sốt trở lại và lan truyền nhanh trên mạng xã hội, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khởi động quy trình xác định và công bố tài liệu chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài hành tinh.

Nhà ngoại cảm Baba Vanga. Ảnh: Deccan Herald

"Tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan những vấn đề phức tạp nhưng cực kỳ thú vị và quan trọng này đều sẽ được xem xét công bố", ông Trump nói. Lầu Năm Góc đã ghi nhận nhiều báo cáo tại Mỹ và trên thế giới về các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP).

Ông Trump đưa ra thông báo vài ngày sau khi người tiền nhiệm Barack Obama gây xôn xao với phát biểu "người ngoài hành tinh có thật". Ông Obama sau đó đính chính thông điệp, lập luận vũ trụ rộng lớn khiến khả năng có sự sống ở nơi khác là cao, song khoảng cách giữa các hệ sao quá xa nên khả năng tiếp xúc là thấp và ông không thấy bằng chứng nào trong nhiệm kỳ cho thấy con người đã tiếp xúc với nền văn minh ngoài Trái Đất.

Dù vậy, những phát biểu như vậy của ông Obama và ông Trump đã khiến dư luận chú ý hơn về người ngoài hành tinh và cả những lời sấm truyền của bà Vanga. Người phụ nữ này thậm chí từng dự đoán rằng vào năm 2130, con người sẽ bắt đầu xây dựng các thành phố dưới nước với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, theo các tín đồ.

Bà cũng được cho là từng nói nhân loại sẽ tiếp tục liên lạc với người ngoài hành tinh vào năm 2288, năm con người tìm ra cách du hành thời gian.

Bà Baba Vanga tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911, được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Bà mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị cuốn vào một cơn lốc xoáy và được cho là có khả năng ngoại cảm từ đó.

Tuy nhiên, bà không để lại bất kỳ bản ghi chép tay nào về các "lời sấm". Phần lớn nội dung được truyền miệng và được cháu gái Krasimira Stoyanova và người ủng hộ thuật lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người tiền nhiệm Barack Obama tại Washington, ngày 9/1/2025. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ tin rằng bà Vanga đã đoán đúng nhiều biến cố lớn trên thế giới, gồm vụ chìm tàu ngầm Nga năm 2000, vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001, thảm kịch sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, ông Obama đắc cử năm 2008, sự trỗi dậy của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2010.

Nhưng nhiều dự báo được cho là của bà cũng không xảy ra. Theo truyền miệng, bà từng nói chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra từ 2010 đến 2016, và châu Âu sẽ trở nên hoang vắng do chiến tranh diện rộng và các cuộc tấn công hóa học.