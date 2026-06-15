Anh lần đầu tiên chặn bắt tàu 'hạm đội bóng tối' của Nga

Ảnh do Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho thấy lực lượng quân sự đang chặn bắt một tàu chở dầu có liên hệ với hạm đội bóng tối của Nga ở eo biển Anh

Sáng 14-6 (giờ địa phương), theo lệnh trực tiếp của Thủ tướng Keir Starmer, lực lượng đặc nhiệm Anh phối hợp Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đã chặn bắt tàu chở dầu Smyrtos khi con tàu cố đi qua eo biển Manche.

Tàu Smyrtos mang cờ Cameroon. Anh đã đưa con tàu này vào danh sách trừng phạt từ năm ngoái do liên quan đến vận chuyển dầu thô Nga bất chấp lệnh cấm của G7.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy Smyrtos cập cảng Luga Bay, Nga ngày 5-6, rời biển Baltic 6 ngày sau đó và khai báo điểm đến là cảng Port Said, Ai Cập.

“Vào rạng sáng nay, tôi đã chỉ thị lực lượng vũ trang chặn bắt một tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật đang cố gắng đi qua eo biển Anh”, Thủ tướng Anh Starmer viết trên X.

“Hạm đội bóng tối” gồm hàng trăm tàu cũ, mang cờ nước thứ ba, tắt hệ thống nhận dạng AIS, chuyển dầu Nga vòng qua trung gian để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trước Anh, Pháp từng nhiều lần chặn bắt tàu liên quan hạm đội này. Đây là lần đầu tiên Anh trực tiếp đột kích và bắt giữ ngay tại vùng biển của mình.

Nga đã ngay lập tức phản ứng gay gắt. Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cho rằng ông Starmer đang “dùng việc bắt tàu làm chiêu trò đánh lạc hướng dư luận khỏi khủng hoảng di cư tại Anh”.

Bộ trưởng Quốc phòng mới của Anh Dan Jarvis vừa nhậm chức thay ông John Healey sau tranh chấp ngân sách quân sự, tuyên bố: “Nga dựa vào hạm đội ngầm để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine. Việc chúng tôi chặn bắt các tàu này giáng một đòn mạnh vào cuộc chiến tranh bất hợp pháp của Nga".

Anh cho biết sẽ phối hợp chặt hơn với Pháp, Đan Mạch và các nước ven biển Baltic để siết “hạm đội bóng tối” trên tuyến biển Baltic.

Theo CNN