Thụy Điển chặn bắt tàu hàng có 10 thủy thủ Nga

Matxcơva khẳng định, ý kiến ​​cho rằng Nga vận hành “hạm đội bóng tối” là vô căn cứ. Theo các quan chức Điện Kremlin, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các tàu vận chuyển hàng hóa nằm ngoài phạm vi bảo hiểm của các công ty bảo hiểm có trụ sở tại London, Anh.

Nga khẳng định rằng ngay cả khi những tàu như vậy chở hàng hóa bị trừng phạt, các nước phương Tây cũng không có cơ sở pháp lý để thực thi các lệnh trừng phạt này trên biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Tàu Caffa được cho là đã bị bắt giữ hôm 6-3 với sự hợp tác của lực lượng không quân cảnh sát Thụy Điển và lực lượng đặc nhiệm quốc gia. Nhà chức trách Thụy Điển hiện đang tiến hành khám xét và thẩm vấn 11 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó 10 người mang quốc tịch Nga.

Con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và treo cờ Guinea, mặc dù lực lượng tuần duyên Thụy Điển cho biết hiện chưa rõ tàu mang quốc kỳ của nước nào.

Caffa là tàu chở ngũ cốc đầu tiên bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Dữ liệu theo dõi cho thấy, tàu hàng này đã rời Casablanca, Morocco vào cuối tháng 2-2026, hướng đến Saint Petersburg và dự kiến ​​sẽ đến nơi vào ngày 10-3. Được đóng vào năm 1997, tàu Caffa trước đây đã từng treo cờ Malta và Nga trước khi chuyển sang cờ Guinea, theo dữ liệu của VesselFinder.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin cho biết, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định liệu con tàu có “đáp ứng các yêu cầu để hoạt động trong vùng biển của chúng ta” hay không. Ông Bohlin viện dẫn “thách thức đáng kể do cái gọi là hạm đội bóng tối gây ra” là lý do cho việc bắt giữ tàu.

Đại sứ quán Nga tại Stockholm cho biết đang liên hệ với chính quyền địa phương về các thành viên thủy thủ đoàn người Nga trên tàu và đã đề nghị hỗ trợ lãnh sự cho những người bị giam giữ.

Caffa là tàu chở ngũ cốc đầu tiên bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt. Các vụ chặn bắt trước đây của các nước phương Tây chủ yếu nhắm vào các tàu chở dầu hoặc các lô hàng liên quan đến năng lượng khác.

Theo RT