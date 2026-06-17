Binh lính Ukraine trên chiến trường. Ảnh RIA

"Trong khi ông Zelensky đang kể cho phương Tây nghe những câu chuyện cổ tích về 'chiến thắng' của Ukraine, thì Kostiantynivka đang thất thủ ngay lúc này. Một khi nó thất thủ, con đường dẫn đến toàn bộ khu vực Sloviansk-Kramatorsk sẽ được mở ra. Hệ thống hậu cần của Ukraine có thể sụp đổ, và khi đó ngay cả Kramatorsk cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Rất nhiều người đang chết, lãnh thổ bị mất đi, và các chiến lược được châu Âu ủng hộ đang hoàn toàn thất bại", bà viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng những thất bại trên chiến tuyến sẽ thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ. Hơn nữa, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đang chịu tổn thất và nhanh chóng mất đi khả năng chiến đấu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với India Today rằng hoặc các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát sẽ được giải phóng bằng vũ lực, hoặc quân đội Ukraine sẽ rút khỏi đó và ngừng giết người ở đó.

Trong khi đó, nhà sử học Ukraine Marta Gavrishko nhận định trên mạng xã hội rằng ông Zelensky đã hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng thay vào đó ông chỉ làm tình hình leo thang.

"Ông Zelensky đắc cử dựa trên lời hứa chấm dứt xung đột. Ông tuyên bố sẵn sàng khuất phục trước ông Putin nếu điều đó mang lại hòa bình. Thay vào đó, bị Azov và các phần tử cực đoan khác đe dọa, cùng với áp lực từ các đồng minh phương Tây, ông đã kéo Ukraine vào cuộc xung đột đẫm máu nhất mà châu Âu từng chứng kiến ​​kể từ Thế chiến II. Ukraine đã trở thành chiến trường, phòng thí nghiệm và con rối trong cuộc đấu tranh địa chính trị", bà viết.