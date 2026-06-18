Đi làm sáng sớm, người đàn ông nhặt được nửa tỷ đồng trong chiếc cặp màu tím

Vào lúc 8h ngày 18/6, Công an phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tiếp nhận trình báo từ anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại Tổ dân phố 1A, phường Tam Điệp). Trước đó, trên đường đi làm qua Đại lộ Hoa Lư (đoạn thuộc Tổ dân phố Trại Vòng, phường Tam Điệp), anh Tuấn đã nhặt được một chiếc cặp màu tím.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định bên trong cặp có 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) với nhiều mệnh giá khác nhau. Công an phường Tam Điệp đã lập tức rà soát, xác minh trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Công an trao trả 500 triệu đồng cho ông Hy. Ảnh: Công an phường Tam Điệp.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được chủ nhân của số tài sản trên là ông Nguyễn Đức Hy (SN 1959, trú tại Tổ dân phố 8, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình). Công an phường Tam Điệp đã nhanh chóng liên hệ và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ tài sản cho ông Hy theo đúng quy định.

Hành động của anh Nguyễn Văn Tuấn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trung thực và trách nhiệm với cộng đồng. Việc làm này rất đáng trân trọng, cần được lan tỏa để góp phần xây dựng hình ảnh con người Tam Điệp văn minh, nghĩa tình.

Hiện tại, Công an phường Tam Điệp đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của anh Tuấn; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND phường Tam Điệp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen cho anh.