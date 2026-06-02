Nga cáo buộc Pháp và Anh là 'cướp biển" sau vụ bắt giữ tàu chở hàng Tagor

Hình ảnh tàu chở dầu Tago trên Đại Tây Dương, được chụp từ trực thăng quân sự Pháp ngày 31-5

Theo Người phát ngôn Bộ giao Nga Maria Zakharova, tàu Tagor bị chặn lại cách bờ biển Brittany của Pháp hơn 400 hải lý, tức là nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế và trên vùng biển quốc tế. Phía Pháp tuyên bố tàu này hoạt động dưới lá cờ “giả”.

Đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu Pháp cung cấp đầy đủ thông tin về hoàn cảnh vụ bắt giữ. Matxcơva cũng cho biết đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu mang quốc tịch Nga.

Bà Zakharova bác bỏ lý do mà Pháp đưa ra khi viện dẫn Điều 110 Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Điều này cho phép tàu chiến lên tàu kiểm tra trên biển cả trong các trường hợp hạn chế, bao gồm khi nghi ngờ tàu không có quốc tịch.

Tuy nhiên, theo Matxcơva, UNCLOS không cho phép tàu chiến buộc tàu khác thay đổi hướng đi và hộ tống từ biển quốc tế vào cảng quốc gia. Bà Zakharova gọi đây là vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng phản bác phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng tàu Tagor vi phạm “các lệnh trừng phạt quốc tế”.

Bà Zakharova cho rằng chỉ những hạn chế được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn mới được coi là trừng phạt quốc tế. Các biện pháp đơn phương do châu Âu áp đặt không thể được coi là “quốc tế” theo luật.

Bà Zakharova cáo buộc các chính phủ châu Âu “lựa chọn diễn giải các quy định pháp luật để phù hợp với lợi ích của họ”. Bà cảnh báo việc thực thi trừng phạt tại khu vực thuộc quyền tự do hàng hải có thể gây hệ quả rộng lớn hơn cho ngành vận tải biển toàn cầu.

Người phát ngôn nói thêm rằng nhiều tàu hoạt động vì lợi ích của các nước châu Âu cũng sử dụng “cờ tiện lợi”. Nếu mở rộng biện pháp thực thi ra biển quốc tế, chi phí và rủi ro cho thương mại hàng hải quốc tế có thể tăng mạnh.

​