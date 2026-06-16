Ai thắng trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba?

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Iran và Mỹ dự kiến ​​ký một bản ghi nhớ (MoU) do ông Zarif đề xuất về việc chấm dứt Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba vào thứ Sáu tuần này tại Thụy Sĩ. Chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố, và tạp chí Fortune đưa tin rằng có ít nhất ba văn bản cạnh tranh, nhưng tất cả đều “bao gồm các yếu tố tương tự xoay quanh việc mở lại tuyến đường thủy eo biển Hormuz quan trọng, giảm nhẹ trừng phạt cho Iran và mở đường cho các cuộc đàm phán dài hạn hơn về chương trình hạt nhân của nước này”. Chừng đó thôi cũng đủ để đi đến một số kết luận rất quan trọng.

Trước hết, việc mở lại eo biển mà không có trạm thu phí bằng dầu mỏ thời chiến của Iran sẽ là một sự nhượng bộ đáng kể từ phía Cộng hòa Hồi giáo, nước mà các phương tiện truyền thông thân cận đã ca ngợi mô hình này như một cột mốc lịch sử đa cực. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân nhạy cảm về chính trị của nước này. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy điều đó có thể được coi là xứng đáng, xét theo ước tính về thiệt hại kinh tế-tài chính sâu sắc do lệnh phong tỏa (không hoàn hảo) của Mỹ gây ra.

Về vấn đề đó, vào cuối tháng 3, người ta đã giải thích rằng “Mỹ sẽ thua trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba nếu Trung Quốc vẫn có thể dựa vào Iran như một nhà cung cấp năng lượng giá rẻ đáng tin cậy trong khi biến đồng nhân dân tệ thành một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu thách thức đồng đô la dầu mỏ”, vì vậy việc ngăn chặn cả hai điều này là điều bắt buộc từ quan điểm của Mỹ. Với việc đồng nhân dân tệ được cho là không còn vai trò quan trọng, điều đó có nghĩa là Iran sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc xuất khẩu dầu mỏ, nhưng việc nới lỏng trừng phạt có thể giúp dần dần chuyển hướng doanh số bán hàng của nước này ( ví dụ như sang Ấn Độ ) mà không làm gián đoạn thị trường.

Tương tự, nếu những báo cáo về quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la cho Iran là đúng (ngay cả khi con số cuối cùng thấp hơn nhiều nhưng vẫn lên tới hàng chục tỷ đô la), thì các khoản đầu tư của Mỹ và các nước vùng Vịnh vào ngành công nghiệp năng lượng của Iran có thể dẫn đến việc họ kiểm soát xuất khẩu của nước này. Vào tháng Giêng, người ta đã nhận định rằng “ Mỹ muốn sao chép mô hình Venezuela ở Iran ”, và điều này sẽ nằm trong kế hoạch thực hiện nếu kịch bản đó xảy ra. Sự phụ thuộc lẫn nhau này có thể thúc đẩy an ninh tập thể và tạo điều kiện thuận lợi cho việc Mỹ rút quân khỏi khu vực .

Do đó, các phe phái ôn hòa ("cải cách") và cứng rắn ("nguyên tắc") của Iran sẽ đạt được một số mục tiêu của họ, mục tiêu thứ nhất liên quan đến việc giảm nhẹ trừng phạt và mục tiêu thứ hai liên quan đến việc bảo toàn lực lượng vũ trang (có thể nói là đã bị suy yếu) cũng như kho tên lửa của đất nước, chưa kể đến hệ thống chính trị của họ. Tuy nhiên, cán cân phe phái sẽ nghiêng về phía ôn hòa vì Mỹ sẽ không ký Biên bản ghi nhớ nếu phe ôn hòa không thể kiểm soát các phần tử cứng rắn "nổi loạn", những người có khả năng khơi lại chiến tranh.

Do đó, có thể kết luận rằng phe ôn hòa đã đánh bại phe cứng rắn trong cuộc đấu tranh quyền lực ngầm ở Iran, nhưng điều này là do Mỹ và Israel đã tiêu diệt hàng chục nhân vật cấp cao của phe cứng rắn, sau đó các thể chế tương ứng của họ (đặc biệt là IRGC) đã bị suy yếu và cuối cùng bị phe ôn hòa khuất phục. Chắc chắn, những phần tử cứng rắn "nổi loạn" - bất kể mối quan hệ của họ với IRGC - vẫn có thể phá hoại bản ghi nhớ, nhưng chính quyền Trump 2.0 cảm thấy đủ tự tin rằng họ sẽ không làm vậy, nếu không thì bản ghi nhớ đã không được ký kết.

Một kỷ nguyên khu vực mới đang nổi lên, trong đó Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ ba rất có thể dẫn đến việc Iran dần dần tái hòa nhập vào trật tự phương Tây do Mỹ dẫn đầu, mặc dù trong những giới hạn nhất định, điều này tạo nền tảng cho mối quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng vùng Vịnh. ​​Trong kịch bản đó, Israel sẽ chịu thiệt hại vì không còn khả năng chia rẽ và cai trị Iran và vùng Vịnh, cũng như Mỹ sẽ không còn ủng hộ Israel nếu Israel nối lại các hành động thù địch với Iran do sự hồi sinh gần đây của rạn nứt Trump-Bibi có thể không thể hàn gắn. Do đó, Israel là bên thua thiệt lớn nhất trong cuộc chiến.