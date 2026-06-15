Iran tuyên bố đánh bại Mỹ và giành “chiến thắng vĩ đại”

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran nhấn mạnh thông qua việc áp đặt ý chí kiên cường và sắt đá của mình lên kẻ thù, các lực lượng vũ trang Iran đã buộc liên quân Mỹ - Israel phải chấp nhận thất bại và đầu hàng.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: AP

Trước đó, phát biểu trên truyền hình Nhà nước Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng khẳng định Nhà nước Hồi giáo Iran đã giành chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến chống lại lực lượng Mỹ. Ông Gharibabadi là quan chức Iran đầu tiên chính thức xác nhận việc đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ vào sáng sớm nay.

Thông báo trên mạng xã hội X của Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ việc chấm dứt lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 14/6. Đồng thời, biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran, cũng lập tức được gỡ bỏ.

Ngay sau khi tuyên bố kết thúc chiến tranh được công bố, hàng nghìn người ở thủ đô Tehran cùng nhiều thành phố lớn khác của Iran, đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng.