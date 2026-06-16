Điểm nóng xung đột ngày 16-6: "Nhượng bộ phút cuối" của Mỹ với Iran

Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin cho biết Iran đã bổ sung một điều khoản về việc áp đặt “phí dịch vụ hàng hải” vào thỏa thuận khung ngay trước khi công bố và xem đây là "nhượng bộ phút cuối" từ phía Mỹ.

Iran chỉ đồng ý cho phép tự do đi lại qua eo biển Hormuz trong 60 ngày và sau đó dự định thu phí cho các dịch vụ an ninh, hàng hải, môi trường và bảo hiểm.

“Trong những giây phút đàm phán cuối cùng, bản ghi nhớ được sửa đổi để nhấn mạnh rõ ràng và minh bạch vấn đề chủ quyền của Iran và Oman với eo biển Hormuz. Việc sử dụng thuật ngữ ‘dịch vụ hàng hải’ có nghĩa Mỹ đã chính thức chấp nhận quyền thu phí quá cảnh và phí dịch vụ của Iran” - hãng thông tấn ghi.

Một áp-phích có hình ảnh cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei (ở giữa) và Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, với dòng chữ “Cảm ơn Iran”, ở vùng ngoại ô phía nam Beirut - Lebanon. Ảnh: AP

Trong khi đó, WANA dẫn nguồn tin viết “văn bản cuối cùng hiện nay nêu rõ việc quản lý các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz sẽ do Iran và Oman quyết định”.

“Một yếu tố cơ bản trong bước đột phá này là sự hợp tác chặt chẽ của Oman, quốc gia kiểm soát phía đối diện của eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán cần thiết đã được hoàn tất thành công để đảm bảo Oman hợp tác đầy đủ” - nguồn tin chia sẻ thêm.

Trước đó, Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 19-6 tới. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại sau khi thỏa thuận được ký kết. Toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố.