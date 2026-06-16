Máy bay ném bom B-52 mang vũ khí hạt nhân của Mỹ bị rơi ở California

Hiện trường rơi máy bay. Ảnh RT

Theo thông báo từ căn cứ không quân Edwards ở California, một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bị rơi.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 15/6, ngay trước trưa, máy bay rơi ngay sau khi cất cánh. Tình trạng của phi hành đoàn chưa được xác định ngay lập tức. Các phiên bản hiện đại của loại máy bay ném bom biểu tượng này thường vận hành với 4 đến 5 phi công trên khoang.

"Các đội cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tình hình vẫn đang được xử lý. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp khi có", căn cứ này cho biết trong một tuyên bố.

Theo thông báo tiếp theo từ căn cứ, sân bay đã bị phong tỏa sau sự cố và tất cả các máy bay đến đều đã được chuyển hướng. “Tất cả các giấy phép tham quan không mang tính thương mại đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới để cho phép căn cứ tập trung hoàn toàn vào các hoạt động ứng phó khẩn cấp”, thông báo cho biết thêm.

Máy bay bốc cháy ngay khi va chạm. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cột khói lớn bốc lên trời. Chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn và đám cháy sau đó.

Được giới thiệu vào năm 1955 với vai trò là máy bay mang bom hạt nhân thả rơi tự do, và đã trải qua nhiều lần nâng cấp trong nhiều thập kỷ, B-52 vẫn là một trong những máy bay phục vụ lâu nhất trong biên chế của Không quân Mỹ.

Quân đội Mỹ được cho là có hơn 70 máy bay B-52H được nâng cấp đang hoạt động, trong đó có gần 60 chiếc thuộc các đơn vị thường trực. Những chiếc máy bay này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột vũ trang, với cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đánh dấu lần triển khai chiến đấu gần đây nhất của những máy bay ném bom biểu tượng này.

Trước đó vào thứ Hai, một máy bay siêu thanh mang vũ khí hạt nhân Tu-22M3 của Nga đã bị rơi ở vùng Irkutsk thuộc đông nam Siberia trong một chuyến bay huấn luyện. Máy bay ném bom rơi xuống khu vực trống trải nhưng không gây thiệt hại về vật chất hay thương vong nào trên mặt đất, trong khi phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.