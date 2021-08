Afghanistan: Tấn công Panjshir bất thành, Taliban "chịu tổn thất nặng"

Mỹ vô hiệu hóa hàng loạt khí tài quân sự trước khi rời Kabul Tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 30-8 khẳng định nhiều thiết bị quân sự Mỹ từng được sử dụng ở Afghanistan đã được đưa ra khỏi quốc gia này trong khi nhiều thiết bị khác bị vô hiệu hóa. Theo đài CNN, quân đội Mỹ để lại khoảng 70 xe thiết giáp chống mìn (MRAPV) trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi chiếc, 27 phương tiện chiến thuật Humvee cùng 73 máy bay tại sân bay Kabul. Lượng máy bay này đã bị vô hiệu hóa, nghĩa là chúng sẽ không bao giờ cất cánh trở lại được nữa, không ai có thể vận hành chúng khi quân đội Mỹ rời đi, Tướng McKenzie nhấn mạnh. Xe quân sự của Mỹ ở sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul - Afghanitsan. Ảnh: Reuters Mỹ cũng bỏ lại hai hệ thống phòng không C-RAM, vốn được dùng để bảo vệ sân bay Kabul những ngày qua. Tổ hợp này đã bắn hạ 5 quả rốc-két do ISIS-K, nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan, phóng vào sân bay Kabul hôm 30-8. "Chúng tôi quyết định cho các tổ hợp C-RAM hoạt động đến phút cuối. Phá hủy các hệ thống này rất phức tạp về thủ tục và tốn nhiều thời gian, do đó chúng tôi vô hiệu hóa chúng trước khi rời đi" - tướng McKenzie nói.