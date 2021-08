Quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận với Taliban sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Kabul

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 10:30 AM (GMT+7)

Một quốc gia thành viên NATO được cho là sẽ sớm ký thỏa thuận công nhận Taliban ở Afghanistan, tham gia vận hành sân bay quốc tế Kabul cùng Qatar, mở đường để Taliban thu hút đầu tư và viện trợ từ nước ngoài.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo RT, quốc gia đó là Thổ Nhĩ Kỳ, và thỏa thuận đã được soạn sẵn, chỉ còn chờ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chấp thuận. Ông Erdogan dự kiến sẽ ký thỏa thuận sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào ngày 31.8.

Một trong những điểm chính trong cuộc đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ với Taliban là vấn đề ai sẽ tham gia vận hành và đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế Kabul – điểm đến chính của người nước ngoài ở Afghanistan.

“Làm cách nào để chúng tôi giải thích với thế giới rằng, nếu Taliban nhận đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul, sẽ không có rủi ro ở đó? Đây không phải là công việc dễ dàng”, ông Erdogan nói.

Tờ Middle East Eye (MEE) có trụ sở tại London, Anh, dẫn nguồn tin từ hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara sẽ tham gia đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul thông qua các công ty an ninh tư nhân. Các nhân viên an ninh được tuyển chọn từ cựu binh và cựu cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ mặc thường phục cũng tuần tra trong phạm vi sân bay Kabul để hỗ trợ công dân nước này. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp ở Afghanistan.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng Qatar tham gia vận hành sân bay Kabul, đón các chuyến bay từ nước ngoài tới Afghanistan.

Trong khi các quốc gia thành viên NATO rút nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì Đại sứ quán để thúc đẩy lợi ích thương mại và chính trị của nước này ở Afghanistan.

Ông Erdogan nói các đại sứ và các nhân viên Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại làm việc ở thủ đô Kabul như bình thường. “Mục tiêu của chúng tôi là duy trì sự hiện diện ở Afghanistan. Chúng tôi sẽ điều chính kế hoạch dựa trên tình hình thực tế”, ông Erdogan nói.

Đầu tháng này, ông Erdogan đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phối hợp cùng Nga, giúp ổn định an ninh ở Afghanistan. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc “cùng thúc đẩy mối quan hệ với chính phủ do Taliban thành lập ở Afghanistan”.

Một Afghanistan ổn định giúp Thổ Nhĩ Kỳ tránh khỏi làn sóng người tị nạn tràn vào nước này, quốc gia được coi là “cửa ngõ của châu Âu”. Ngược lại, được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận giúp Taliban có ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng quốc tế.

