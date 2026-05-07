Tổng thống Mỹ tuyên bố bất ngờ; chủ tịch quốc hội Iran liên tục mỉa mai

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Donald Trump khẳng định Tehran "không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có", đồng thời cho biết phía Iran đã chấp nhận điều này cùng một số điều khoản khác.

Theo các nguồn tin được đài CNN dẫn lại trước đó, Washington và Tehran đang thảo luận một lệnh tạm hoãn làm giàu uranium kéo dài hơn 10 năm.

Một nội dung đáng chú ý khác là khả năng Iran phải chuyển lượng uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này.

Kế hoạch dài một trang đang được hai bên xem xét cũng đề cập việc chấm dứt các hành động thù địch và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày về những vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân Iran, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran cũng như bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin về bản ghi nhớ thỏa thuận dài 1 trang kể trên.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại vùng Vịnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo trang theo dõi hàng hải TankerTrackers.com, nhiều tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt vẫn tiếp tục tiến vào khu vực trong ngày 6-5, bất chấp vòng phong tỏa hải quân do Washington thiết lập quanh các cảng Iran.

Trang này cho biết trong số đó có một tàu thường vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Iran tới lực lượng Houthi ở Yemen và một tàu dầu cỡ lớn khác của Iran.

Giới lãnh đạo Iran tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn và công khai chế giễu các chiến dịch quân sự cũng như thông tin từ phía Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mới đây đăng tải thông điệp ngắn trên mạng xã hội X, mỉa mai các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Tehran.

Ông Ghalibaf gọi các chiến dịch này bằng những cái tên châm biếm như "Chiến dịch Trust Me Bro" (tạm dịch: Tin tôi đi, anh bạn) hay "Chiến dịch Fauxios" (chơi chữ từ "faux", tức "giả, nhái").

"Chiến dịch Trust Me Bro đã thất bại. Giờ thì quay lại bình thường với Chiến dịch Fauxios" – ông viết.