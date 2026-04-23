Tình báo Mỹ nói gì về sức mạnh quân sự Iran sau khi hứng hàng loạt cuộc tập kích của Mỹ?

Thông tin được đài CBS News công bố gần đây cho thấy, các tuyên bố công khai từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có thể đã đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Tehran sau chiến dịch quân sự.

Theo ba quan chức tình báo Mỹ, vào thời điểm bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 7/4, khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và hệ thống phóng của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, khoảng 60% lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), bao gồm các tàu cao tốc tấn công, vẫn duy trì hoạt động.

Các nhà quan sát nhận định điều này cho thấy Iran không dễ bị khuất phục trước chiến thuật gây sức ép của Washington, đồng thời phản ánh sự tự tin của Tehran vào khả năng phòng thủ và đáp trả.

Phù hợp với lập trường cứng rắn, Iran gần đây tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động giao thông, đồng thời khẳng định sẽ không mở lại tuyến đường thủy chiến lược này nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Hôm thứ Tư (22/4), trong bối cảnh Nhà Trắng tiếp tục khẳng định những "thành công" của Mỹ trong cuộc phong toả, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chặn giữ hai, gồm MSC-Francesca (được cho là có liên quan tới Israel) và Epaminodes do vi phạm tại eo biển Hormuz.

Bản tin của CBS News dẫn lời các quan chức tình báo cho biết, khoảng 2/3 lực lượng không quân Iran vẫn được cho là đang hoạt động, bất chấp tuyên bố rằng cuộc tấn công đã nhắm vào "hàng nghìn mục tiêu", bao gồm cả các cơ sở sản xuất và kho chứa của nước này.

Trong một tuyên bố gửi tới Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, Trung tướng Thủy quân lục chiến James Adams nhấn mạnh: Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái tấn công, đủ khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, trái ngược với các báo cáo tình báo, giới chức cấp cao Mỹ liên tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về kết quả chiến dịch. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định: "Chúng ta đã tiêu diệt hải quân của họ, chúng ta đã tiêu diệt không quân của họ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth mô tả Chiến dịch Epic Fury là "một chiến thắng quân sự lịch sử và áp đảo".

Về phía Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, bác bỏ các tuyên bố từ Washington, cho rằng Mỹ đang "bịa đặt và bóp méo thực tế", đặc biệt liên quan tới tình hình kiểm soát eo biển Hormuz.

​