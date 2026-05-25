Honda City 2026 trình làng, giá từ 365 triệu đồng

Ở lần nâng cấp này, Honda City 2026 được làm mới đáng kể phần đầu xe. Mẫu sedan sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế lại kết hợp cụm đèn pha Projector Lens cùng dải LED định vị ban ngày kéo dài, tạo cảm giác hiện đại và liền mạch hơn trước. Cản trước cũng được tinh chỉnh theo hướng góc cạnh hơn nhằm tăng vẻ thể thao cho tổng thể xe.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch phối hai tông màu tương phản, đi kèm logo chữ H đơn sắc Monochrome mới. Phía sau, cụm đèn hậu màu khói cùng cản sau thiết kế lại giúp Honda City facelift trông trẻ trung hơn đáng kể khi nhìn thực tế.

Khoang cabin là khu vực được Honda nâng cấp mạnh tay nhất. Trung tâm bảng táp-lô nay xuất hiện màn hình giải trí nổi 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe đồng thời được bổ sung đèn viền nội thất Ambient Light nhằm tăng cảm giác cao cấp cho không gian bên trong.

Danh sách tiện nghi mới trên Honda City 2026 còn có sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời, camera 360 độ, camera LaneWatch và rèm che nắng phía sau. Đặc biệt, mẫu sedan hạng B này còn được trang bị ghế trước làm mát cùng phanh tay điện tử tích hợp Auto Brake Hold, những tính năng vốn hiếm gặp trong phân khúc.

Honda cho biết xe có hai tùy chọn màu nội thất gồm đen và beige, trong khi ngoại thất sở hữu 6 màu sơn khác nhau như đỏ Radiant Red Metallic, xanh Obsidian Blue Pearl hay xám Meteoroid Grey Metallic.

Về vận hành, Honda City 2026 tại Ấn Độ có ba tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 121 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Ngoài ra còn có động cơ 1.0 Turbo cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm.

Đáng chú ý nhất là phiên bản hybrid e:HEV với sự kết hợp của động cơ xăng 1.5L, pin lithium-ion và hai mô-tơ điện. Hệ truyền động này cho tổng công suất 109 mã lực cùng mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố từ hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của bản hybrid chỉ khoảng 3,67 lít/100 km.

Về an toàn, Honda City facelift tiếp tục sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao Honda SENSING với loạt tính năng như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng hoạt động ở tốc độ thấp và cảnh báo xe phía trước di chuyển.

Tại Ấn Độ, Honda City 2026 có giá khởi điểm quy đổi khoảng 365 triệu đồng, trong khi phiên bản hybrid cao cấp có giá gần 640 triệu đồng. Với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu sedan hạng B của Honda được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút trước các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent.