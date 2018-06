Bắt đầu mở đặt cọc Ford Everest 2018 tại Việt Nam, giá từ 900 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018 15:00 PM (GMT+7)

Xe Ford Sự kiện:

Nhân viên kinh doanh của Ford Việt Nam đã bắt đầu mở cọc cho Everest 2018 với giá từ 900 triệu đồng cho đến 1,35 tỷ đồng.

Ford đã nâng cấp cho chiếc SUV 7 chỗ Everest bằng một phiên bản nâng cấp facelift giữa đời dự kiến sẽ sớm ra mắt tại Thái Lan, theo nhiều nguồn tin thì nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu mở cọc cho Everest 2018 dự kiến sẽ về Việt Nam vào tháng 9 sắp tới.

Ford tại Thái Lan đã xác nhận ra mắt phiên bản Ford Everest 2018 vào tháng 6/2018, dự kiến lô xe Ford Everest được thông quan đầu tiên trong năm 2018 tại Việt Nam sẽ được bán ra vào tháng 9 với tổng cộng 4 phiên bản bao gồm: Ambiente 4x4 MT, Trend 4x2 AT, Titanium 4x2 AT được trang bị động cơ dầu 2.2L và phiên bản Titanium 4x4 AT sẽ được trang bị động cơ dầu 3.2 lít.

Ảnh chụp màn hình từ nhân viên kinh doanh Ford Việt Nam

Theo đó, mức giá tạm tính cho các phiên bản từ 900 triệu đồng và lần lượt là: 1 tỷ, 1,2 tỷ và 1,35 tỷ đồng - Tuy nhiên mức giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sẽ thay đổi khi xe được chính thức mở bán trong thời gian tới. Ford Việt Nam hiện niêm yết giá xe Everest 2017 ở mức: 899 triệu, 1,185 tỷ, 1,272 tỷ và cao nhất là 1,936 tỷ đồng cho phiên bản động cơ 3.2L. Có thể thấy, mức giá của Everest 2018 cho phiên bản động cơ 3.2L giảm đi rất nhiều.

Về hiệu suất động cơ, không có thay đổi về động cơ ở phiên bản này, động cơ 2.2L cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, động cơ 3.2L cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Về ngoại thất, Everest 2018 thay đổi nhẹ nhàng với cụm lưới tản nhiệt và cản trước với đèn sương mù được thiết kế lại, sử dụng mâm kích thước 20 inch. Xe hứa hẹn sẽ sở hữu chức năng mở cửa không cần chìa (keyless entry), nút bấm khởi động start/ stop, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3.

Tại Úc, Ford Everest mới đã có thêm động cơ dầu 2.0 lít tăng áp kép và hộp số tự động 10 cấp chia sẻ với Ranger Raptor - Hiện tại, chưa có thông tin xác nhận phiên bản động cơ này sẽ được ra mắt ở Thái Lan.

Những hình ảnh Ford Everest 2018 tại Thái Lan trước ngày ra mắt: