GM Việt Nam khuyến mãi tháng 5/2018: Bán tải Colorado đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu về doanh số

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

GM Việt Nam tiến hành khuyến mãi giảm giá tới 50 triệu đồng nhằm thu hút khách hàng.

Đầu tháng 5/2018, lô xe Chevrolet Colorado đồng loạt được thông quan và chuyển về các đại lý; đây cũng là mẫu bán tải đầu tiên vượt qua được Nghị định 116 để về nước. Tận dụng lợi thế đó, GM Việt Nam tiến hành khuyến mãi giảm giá tới 50 triệu đồng nhằm thu hút khách hàng; đồng thời sang tháng 6, phiên bản Chevrolet Colorado 1 cầu số tự động sẽ được phân phối nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác như Ford Ranger, Nissan Navara.

Chevrolet Colorado 2018.

Cụ thể, hai phiên bản tiêu chuẩn là Colorado 2.5L 4x2 MT LT và 4x4 MT LT được ưu đãi 30 triệu đồng còn 594 triệu đồng và 619 triệu đồng. Phiên bản Colorado 2.5L 4x2 AT LT sẽ được bán với giá 651 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp gồm Colordado 2.8L 4x4 AT LTZ và 2.8L 4x4 AT LTZ High Country được ưa đãi lên đến 50 triệu đồng, sẽ có giá bán 759 triệu và 789 triệu đồng.

Bảng giá bán tải Chevrolet Colorado cập nhật tháng 5/2018:

MT: Số sàn - AT: Số tự động

Công suất/vòng tua: 121/6000 - Đơn vị: triệu đồng.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất Momen xoắn Giá đề xuất Giá giảm Colorado LT 4x2 2.5L - 6MT 161/3600 380/2000 624 594 Colorado LT 4x4 2.5L - 6MT 161/3600 380/2000 649 619 Colorado LTZ 4x2 2.8L - 6AT 193/3600 440/2000 809 759 Colorado LTZ HighCountry 2.8L - 6AT 193/3600 440/2000 839 789 Colorado 4x4 Centenial 2.8L - 6AT 193/3600 440/2000 849 849 Colorado LT VGT 4x2 2.5L - AT 161/3600 380/2000 651 651

Hai phiên bản cao cấp nhất của Chevrolet Colorado sẽ được trang bị động cơ dầu diesel Duramax dung tích 2.8L tăng áp cho công suất cực đại 197 mã lực và momen xoắn 500Nm. Phiên bản được chờ đón nhất Colorado 2.5L 4x2 AT LT sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp với cánh điều khiển biến thiên VGT.

Nội thất của Chevrolet Colorado 2018.

Thời điểm hiện tại, Colorado ít nhất không chịu sức ép từ các đối thủ khác, bên cạnh nguồn xe luôn có sẵn và các ưu đãi cực lớn đưa giá xe tiêu chuẩn xuống dưới mức 600 triệu đồng, Chevrolet Colorado đang đứng trước cơ hội vượt lên dẫn đầu trong danh sách “các mẫu bán tải bán chạy nhất” Việt Nam.