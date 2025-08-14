Đây là những xe Ford được giảm 100% lệ phí trước bạ

Tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/08 đến hết 31/08 đối với các dòng xe Ranger Sport và Ranger Wildtrak sẽ được ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Đối với dòng xe Ranger Raptor và Ranger XLS bao gồm phiên bản XLS 4x2 và XLS 4x4, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng xe Mỹ và hệ thống đại lý. Riêng dòng xe Everest phiên bản Titanium 4x4, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đề xuất ưu đãi tặng 02 năm bảo hiểm vật chất, kèm theo 01 Camera hành trình giá trị cho khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán.

Hỗ trợ Lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Hãng xe Ford hướng đến khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng thời khẳng định cam kết nỗ lực hỗ trợ người Việt tiến bước trên mỗi hành trình di chuyển đầy đam mê, Ford Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8.

Nhằm nỗ lực hỗ trợ để những hành trình di chuyển của mỗi khách hàng thân thiết được thuận lợi, an toàn và dễ dàng hơn, chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết sẽ được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai.

Ngoài ra, khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam và quay trở lại mua xe mới từ ngày 01/08 đến ngày 31/08 sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần trong 18 tháng, hoặc ưu đãi tiền mặt lên đến 10 triệu đồng với tùy từng loại xe.

Không ngừng mang đến những chương trình đãi cùng quà tặng thiết thực và hấp dẫn, Ford Việt Nam thể hiện là người bạn đồng hành và nâng tầm trải nghiệm với những sản phẩm mới cùng dịch vụ hậu mãi. Đây đồng thời cũng là lời tri ân được gửi đến những khách hàng đã lựa chọn cùng Ford trong hành trình 30 năm kết nối và vững bước cùng đam mê.