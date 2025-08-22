Honda Zoomer e: Xe điện dành riêng cho genZ "chất chơi"!

Zoomer e: là mẫu xe máy điện được phát triển bởi Wuyang Honda - liên doanh của Honda tại Trung Quốc. Mẫu xe này được thiết kế dựa trên xe máy Honda Zoomer vốn rất được ưa chuộng tại nhiều nước Đông Nam Á.

Xe sở hữu phần đầu nổi bật với đèn pha tròn kiểu cổ điển, sử dụng công nghệ LED cho khả năng chiếu sáng vượt trội. Kết hợp cùng cụm đèn hậu thể thao, khung viền ống thép chắc chắn và lốp xe địa hình bản lớn, chiếc xe trở nên vững chãi, cá tính nhưng vẫn linh hoạt trong đô thị đông đúc.

Kích thước tổng thể gọn gàng (dài x rộng x cao: 1.710 x 765 x 1.030 mm) cùng trọng lượng nhẹ chỉ 54 kg, Zoomer e: phù hợp với người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên. Với bề ngoài chất chơi, xe rất được lòng các bạn trẻ genZ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Honda Zoomer e: được trang bị pin lithium chính hãng Honda, có thể sạc trực tiếp hoặc tháo rời, cực kỳ thuận tiện cho người dùng. Quãng đường tối đa sau mỗi lần sạc đầy lên đến 90km, giúp người lái yên tâm sử dụng trong cả ngày dài.

Hiệu suất chuyển đổi của pin đạt tới 85%, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao điện và nâng cao khả năng tăng tốc. Pin có khả năng chống thấm nước, an toàn tuyệt đối, và dễ dàng bảo trì hoặc thay thế khi cần.

Trên thực tế, Zoome e: là một chiếc xe đạp điện bởi xe có gắn thêm bàn đạp nhờ đó người sử dụng có thể đạp xe khi hết pin khá thuận tiện. Khối động cơ điện gắn bánh sau giúp xe có thể vận hành với tốc độ tối đa 25 km/h, phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sử dụng pin lithium cao cấp với quãng đường vận hành 90 km/lần sạc.

Zoomer e: sử dụng hệ thống khóa từ và Smartkey thông minh, tăng cường bảo mật và chống trộm hiệu quả. Đi kèm với đó là cụm đồng hồ LCD hình tròn, hiển thị đầy đủ các thông tin của xe, kèm theo chức năng kết nối smartphone qua bluetooth hiện đại.

Zoomer e: được trang bị hệ thống vành đúc và lốp lớp cho việc vận hành ổn định trên các địa hình. Phanh đĩa được trang bị cả phía trước và sau đảm bảo an toàn, và hệ thống giảm xóc êm ái cũng tăng thêm trải nghiệm thú vị cho người sử dụng.

Giá Honda Zoomer e: tại Trung Quốc là 6299 nhân dân tệ - khoảng 23 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.