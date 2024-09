Tự kiềm chế trong "cơn sốt" vàng nhẫn

Vàng nhẫn tăng chóng mặt, áp sát vàng miếng

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, giá vàng nhẫn tăng hơn 4 triệu đồng/lượng. Đến ngày 24/9, giá vàng nhẫn được nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá bán trên 81 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn tăng khoảng 18,2 triệu đồng/ lượng, tương đương mức tăng gần 30%, ghi nhận mức sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 80,1 - 81,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 650.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 80,08 - 81,18 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường ở mức 79,5- 80,8 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, tại phố vàng ở Hà Nội như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy cho thấy không có cảnh rồng rắn xếp hàng như những lần tăng giá trước đây. Cửa hàng vàng của các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, SJC thông báo hết vàng nhẫn tròn bán ra. "Toàn hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu hết vàng nhẫn tròn bán ra. Mỗi ngày số lượng vàng về có hạn, không biết khung giờ vàng về cửa hàng và số lượng vàng về bao nhiêu. Lượng người mua nhiều hơn lượng vàng bán ra nên vàng nhẫn về tới cửa hàng đều được khách hàng mua nhanh chóng", nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết.

Cách đây 2 tháng, cửa hàng vàng Doji nhận đặt thanh toán tiền vàng trước, trả vàng sau cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay, cửa hàng Doji trên phố Trần Nhân Tông thông báo không nhận thanh toán vàng như trước.

Trong khi giá vàng nhẫn liên tục mỗi ngày lập một kỷ lục mới thì giá vàng miếng SJC sáng 24/9 vẫn đi ngang, giá bán ra thị trường 82 triệu đồng/lượng. Hiện khoảng cách giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC giảm mạnh còn 800.000 - 900.000 đồng/lượng, tuỳ theo giá bán của từng doanh nghiệp. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.626 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới tương đương hơn 77 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Hiện, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới từ 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Theo lý giải, vàng miếng SJC sau nhiều đợt biến động mạnh bất thường hồi đầu năm đã được Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng các giải pháp như đấu thầu vàng, bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng miếng mới chỉ ghi nhận mức tăng 5 triệu đồng mỗi lượng và người mua đang có lãi khoảng 4 triệu đồng, tương ứng mức lãi ròng khiêm tốn chỉ hơn 5%.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,629.98 USD/Ounce. Giá vàng tăng 8,51 USD/Ounce so với giá vàng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.060 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 1,35 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư đang quan sát giá vàng tăng lên mức cao mới, với dự đoán giá có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce, do ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ linh hoạt của các ngân hàng trung ương và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo các nhà phân tích từ Citi, giá vàng có thể tăng lên 3.000 USD/ounce vào giữa năm 2025 và đạt 2.600 USD vào cuối năm 2024, nhờ việc giảm lãi suất ở Mỹ và nhu cầu cao từ các quỹ đầu tư và giao dịch vàng thực.

Adam Button từ Forexlive nhận định rằng, dựa trên tình hình kinh tế Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể giảm thêm 25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 11 và 12.

Các chuyên gia từ ANZ dự báo giá vàng sẽ tăng lên 2.900 USD/ounce vào cuối năm nay, sau một nửa đầu năm 2024 với nhu cầu đầu tư không mấy sôi động. Mức giá cao không làm giảm sức mua của các ngân hàng Trung ương.

Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị khiến nhà đầu tư lo lắng về rủi ro cao đối với kinh tế toàn cầu, dẫn đến việc mua vàng nhiều hơn để bảo vệ vốn và tăng lợi nhuận.

Vàng hiện đang trong xu hướng tăng nhưng chuyên gia Fawad Razaqzada từ StoneX Bullion khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với các dấu hiệu chốt lời và đảo chiều ngắn hạn do tình trạng mua quá mức. Thị trường đang chờ đợi các chỉ số kinh tế quan trọng từ Mỹ, bao gồm niềm tin người tiêu dùng, doanh số bán nhà mới, dữ liệu tăng trưởng quý III, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, và doanh số bán nhà đang chờ xử lý. Chỉ số PCE tháng 8, một thước đo lạm phát quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến giá vàng.

Cần cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng trước biến động giá

Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi chia sẻ trên Tiền phong, hiện giá vàng thế giới đang trong đà tăng mạnh, với mức giá vượt ngưỡng 2.600 USD/ounce. Thị trường vàng đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có những tác động từ kinh tế vĩ mô và yếu tố địa chính trị. Giá vàng thế giới tăng cao kéo theo giá vàng trong nước tăng. Hiện, giá vàng nhẫn không chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước nên lập tức biến động theo giá thế giới. Tuy nhiên, việc người dân đi mua vàng trong thời điểm này cần được xem xét một cách kỹ lưỡng trước biến động giá thế giới và trong nước.

"Để đảm bảo chiến lược đầu tư dài hạn, nhà đầu tư nên phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý, tránh tập trung toàn bộ vào một tài sản đơn lẻ. Việc kết hợp giữa phân bổ vốn vào đầu tư cho sản xuất kinh doanh với các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu và vàng, gửi tiết kiệm, bất động sản… sẽ giúp giảm thiểu rủi ro", ông Huy khuyên.

Chia sẻ trên VTCNews, Chuyên gia kinh tế, TS.Nguyễn Trí Hiếu , khuyên mọi người hãy cẩn thận và tự kiềm chế trong cơn sốt vàng. Ông Hiếu dự báo, chưa tới cuối năm nay, giá vàng thế giới có thể tăng lên mức 3.000 USD/ounce. "Giá vàng đang rất sốt, không nên nóng vội bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng. Nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh, các tuyên bố, động thái của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường. Trong cơn sốt vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc mất tiền và trả nợ", ông Hiếu nói.

Chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh nhìn nhận, thị trường tài chính nói chung trong cuối tuần qua đều tăng mạnh do tâm lý nhà đầu tư quá hào hứng sau khi Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất cao hơn mức dự báo 0,25 điểm phần trăm trước đó. Cả giá vàng, chứng khoán hay thậm chí tiền số cũng bật lên cao. Không kể hai năm 2019 - 2020, Fed giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ người dân và nền kinh tế thì đã rất lâu rồi cơ quan này mới giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm (lần cuối là trong năm 2008 sau khủng hoảng kinh tế từ năm 2007). Điều bất ngờ đó đã khiến tâm lý các nhà đầu tư hưng phấn; và thay vì bán ra khi có tin chính thức theo thông thường thì xuất hiện thêm một số người tham gia mua vào.

"Thế nhưng đà tăng này cũng không kéo dài và đã chậm lại, tương tự thị trường chứng khoán Mỹ đã lập đỉnh sau khi Fed công bố giảm lãi suất nhưng nay cũng giảm trở lại", ông Khánh nhận xét và dự báo, giá vàng trong ngắn hạn vẫn còn tăng và có thể chạm đến mức 2.700 USD/ounce vì khoảng cách không còn quá xa. Tuy nhiên đà tăng sẽ chậm dần và sau đó sẽ duy trì đi ngang là chính. Để có thể tăng cao hơn nữa, thị trường cần có nhiều thông tin mạnh hơn, mang tính bất ngờ.

Chia sẻ với báo chí, ông Phan Dũng Khánh tiếp tục giữ quan điểm hiện tại không nên đầu tư vào vàng vì tỷ suất lợi nhuận không cao do khó tăng mạnh. Nếu tính trong vòng 1 tháng, giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục nhưng tỷ suất lợi nhuận cũng chỉ khoảng 5% là mức không cao nếu so với biến động của nhiều cổ phiếu trong cùng thời gian. Riêng tại Việt Nam, giá vàng nhẫn cũng đã tăng cao theo đà đi lên của thế giới giúp người mua có lãi. Ví dụ, trong vòng 1 tháng qua, dù vàng nhẫn tăng 2,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 3% nhưng người mua thật sự chỉ có lãi 1,1 triệu đồng/lượng (do chênh lệch giá mua - bán), tương ứng lãi 1,4%. Rõ ràng đây là tỷ suất lợi nhuận không cao, không quá hấp dẫn nếu so với đầu tư chứng khoán. Đó là chưa kể mua vàng ở đỉnh giá thì rủi ro giá giảm hay biến động của thị trường Việt Nam cũng không theo kịp giá thế giới hoặc đôi khi diễn biến ngược…

