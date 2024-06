Tổng giám đốc doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bị bắt, cổ phiếu diễn biến ra sao?

VN-Index chỉ nhích nhẹ khi mở cửa rồi nhanh chóng quay đầu. Lực đỡ chính cho thị trường trong phiên sáng nay là FPT.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đầu gia tăng và nhanh chóng hấp thu hết lệnh bán đang trên bảng điện. Sự trở lại của bên mua đã giúp cho bảng điện dần chuyển xanh, trong khi số mã giảm ngày càng thu hẹp.

Chỉ riêng 2 mã ngân hàng lớn là VPB (VPBank) và VCB (Vietcombank) đã góp vào 4,2 điểm tăng cho VN Index. Các cổ phiếu chứng khoán cũng có ngày giao dịch bùng nổ, điển hình với SSI (+2,2%), VND (+1,6%), SHS (+1,5%), HCM (+1,7%), MBS (+1,7%),...

Kết quả phiên giao dịch ngày 12/6, Vn-Index tăng 15,78 điểm (tương đương 1,23%) lên 1.300,19 điểm, mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. HNX-Index tăng 1,9 điểm (0,77%) lên 248,31 điểm. UPCoM-Index tăng 0,18 điểm (0,19%) lên 99,14 điểm.

Thị trường khởi sắc với sắc xanh áp đảo

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 26,5 nghìn tỷ đồng. Phiên này, sàn HOSE có 313 mã tăng và 124 mã giảm, 64 mã đứng giá.

Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại bán ròng 583 tỷ đồng trên sàn HoSE.

VPB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 2,24 điểm. Ở chiều ngược lại, SAB lấy đi của Vn-Index 0,18 điểm.

Phiên này, VEA của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam giảm 2,53%, xuống còn 46.200 đồng/cổ phiếu.

Ngay từ phiên giao dịch sáng 12/6, cổ phiếu VEA bị khối ngoại ồ ạt bán ra. Chỉ trong phiên sáng, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán gần 473.000 cổ phiếu VEA, trong khi mua vào chỉ 111.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên sức cầu bắt đáy cũng khá mạnh. Tổng cộng có hơn 3,8 triệu cổ phần VEA đã được chuyển nhượng trong một tiếng rưỡi đầu buổi sáng 12/6, tương đương tổng giao dịch trung bình cả ngày trong khoảng 10 phiên qua. Kết phiên, 7,5 triệu cổ phiếu đã được giao dịch khớp lệnh.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu VEA đã chứng kiến đà tăng "chóng mặt". Trong vòng một tháng qua, thị giá của VEA đã tăng hơn 26%. Vốn hóa của công ty cũng đạt mức hơn 60.000 tỷ đồng. Mức vốn hóa này đưa VEAM trở thành doanh nghiệp giá trị nhất ngành ô tô cũng như là một trong những doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán.

Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc VEAM vừa bị bắt

Liên quan đến VEA, theo thông tin từ Tổng công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM), ngày 10/6 VEAM nhận được thông báo số 8181/CV - CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc VEAM về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Phan Phạm Hà, sinh năm 1975, quê Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ông Hà có trình độ chuyên môn là cử nhân kế toán, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước năm 2019, ông Hà từng là đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - MIE (thuộc Bộ Công Thương), Tổng giám đốc công ty Cơ khí Hà Nội - HAMECO (đơn vị trực thuộc MIE).

Giữa năm 2020, ông Phan Phạm Hà được Bộ Công Thương bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VEAM.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]