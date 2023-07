Liên tục tăng, cổ phiếu của đại gia Nguyễn Đức Tài đã thoát đáy?

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tích cực ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay. Các cổ phiếu lớn thay nhau nâng đỡ chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền hoạt động ở các mã khác. VIC, BID, VNM, HPG hạ nhiệt nên có ảnh hưởng phần nào do vốn hóa không hề nhỏ.

Ngân hàng và bất động sản là hai ngành tăng khá tốt trong phiên hôm nay. Dòng tiền đổ dồn vào 2 nhóm ngành này, giúp cho phần lớn mã được kéo tăng khi kết phiên.

Kết phiên hôm nay 13-7, VN Index tăng 10 điểm (tương đương 0,97%) lên 1.165,42 điểm. HNX Index tăng 1,09 điểm, tương đương tăng 0,47%, lên 229,97 điểm. Upcom Index tăng 0,3 điểm, tương đương 0,35%, đạt 86,21 điểm.

Sắc xanh bao trùm

Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên hôm qua, đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 334 mã tăng, 97 mã giảm và 70 mã đứng giá.

Phiên này, GAS là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 1,36 điểm. Ở chiều ngược lại, VNM lấy đi của VN Index 0,2 điểm.

MWG của Thế giới di động vừa có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp để tiến lên mức 49.350 đồng/cp, qua đó thiết lập mốc cao nhất trong vòng hơn 5 tháng kể từ đầu tháng 2/2023. Vốn hóa nhanh chóng tăng thêm hơn 9000 tỷ đồng, tương đương +14% chỉ sau 4 phiên giao dịch, giá trị đạt xấp xỉ 71.900 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 6, MWG đã chứng kiến mức tăng nhanh chóng hơn 25%. Đáng nói, cổ phiếu này từng có giai đoạn 'lình xình' quanh vùng đáy vài chục tháng trước khi bật tăng trở lại từ cuối tháng 5 tới nay.

Cổ phiếu của đại gia Nguyễn Đức Tài tăng liên tục

Cổ phiếu MWG hồi phục trở lại trong bối cảnh hàng loạt những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất cũng như người tiêu dùng đã được Chính phủ ban hành. Ngoài ra, tình hình kinh doanh của MWG đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện.

Kể từ ngày 1/7/2023, hàng loạt các chính sách hỗ trợ đồng loạt có hiệu lực, điển hình như chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, tăng lương cơ bản lên 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng hay giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước.

Đánh giá về tình hình kinh doanh của Thế Giới Di Động, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng ngắn hạn còn nhiều thách thức và quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Kết quả kinh doanh các quý còn lại có thể cải thiện so với quý 1 nhưng tiếp tục yếu hơn so với cùng kỳ. BVSC dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của Thế Giới Di Động giảm 70% so với năm ngoái, xuống còn 1.231 tỷ đồng.

Tương tự, VCBS cho rằng Thế Giới Di Động sẽ cần thêm thời gian để chứng minh được hiệu quả của chiến lược kinh doanh mới cũng như khả năng đưa chuỗi Bách Hóa Xanh đến điểm hòa vốn trong 2024. Tuy nhiên, VCBS cũng nhận định những gì xấu nhất về kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động đã được phản ánh trong quý đầu năm.

