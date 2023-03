Doanh nghiệp của nữ đại gia vàng mỗi ngày lãi hơn 9 tỷ đồng

VN-Index mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng hơn 5 điểm với sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy nhiên, sau đó, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán về giữa phiên sáng khiến VN-Index quay lại vùng giá đỏ.

Dòng bất động sản có VHM tăng 2,4%, một số midcap và penny chỉ tăng trên dưới 1%, điển hình như NLG, CEO, QCG, HDC, LDG, ...

Sang phiên chiều, thị trường chứng kiến đà hồi phục của một số nhóm ngành như bất động sản, đầu tư công, chứng khoán.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/3, VN-Index tăng 9,33 điểm (0,91%) lên 1.032,43 điểm, HNX-Index tăng 1,49 điểm (0,74%) đạt 203,11 điểm, UPCoM-Index giảm 0,35 điểm (0,46%) về 75,67 điểm.

Sắc xanh lấn át sắc đỏ vào cuối phiên

Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9,4 nghìn tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 3,26 điểm. Ở chiều ngược lại, MSN lấy đi của chỉ số chính 0,48 điểm.

Ngược đà tăng với thị trường, PNJ quay đầu giảm 1,25% sau phiên tăng hôm qua. Chốt phiên, cổ phiếu này còn 79.000 đồng.

Liên quan đến PNJ, công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần 6.976 tỷ đồng, giảm 1,3% so với mức nền cao và lợi nhuận sau thuế 556 tỷ đồng, tăng 6,4% so với mức lợi nhuận kỷ lục cùng kỳ năm trước do thay đổi cơ cấu hàng hóa.

Nguyên nhân cho sự giảm nhiệt tăng trưởng theo PNJ do sức mua trầm lắng trước những biến động vĩ mô thời gian gần đây. Ngoài ra, mức nền so sánh 2 tháng đầu năm ngoái khá cao, dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ thấp.

Biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 2 tháng đạt 19,4%, cải thiện so với mức 17,7% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động luỹ kế 2 tháng tăng 11%, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ 45,5% lên 47% do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

