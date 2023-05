Chủ hãng Kem Tràng Tiền chật vật báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty CP One Capital Hospitality (OCH) thu về 129,6 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 20% so với quý IV/2022 trước đó. Nguồn thu của OCH chủ yếu đến từ bán thành phẩm (chiếm 80%) và cung cấp dịch vụ (17%).

Biên lợi nhuận gộp của chủ hãng Kem Tràng Tiền và Bánh Givral cải thiện đáng kể từ 16% lên 28,5% nhờ cải thiện giá vốn. Song, do phải trừ hàng loạt loại chi phí và khoản nộp Nhà nước, công ty vẫn lỗ sau thuế 15 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo công ty cho biết hoạt động ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn duy trì ổn định. Công ty tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng cũng như mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Nhưng với mảng kinh doanh khách sạn tại Nha Trang, công suất phòng nghỉ 3 tháng đầu năm còn thấp do chưa đến mùa cao điểm du lịch hè. Trên thực tế, thị trường khách quốc tế đến Nha Trang vẫn chưa phục hồi như dự đoán, nhất là nhóm khách Nga và Trung Quốc.

Tổng tài sản của OCH vào cuối kỳ không có nhiều sự thay đổi, đạt 2.277 tỷ đồng. Công ty đang nắm 480 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, giảm 225 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Dẫu vậy, khoản tiền gửi có kỳ hạn lại tăng từ 7,6 tỷ đồng lên 109,3 tỷ đồng.

OCH cũng có khoản vay dài hạn tại Oceanbank với dư nợ gốc hơn 132 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn đầu tư xây dựng dự án khách sạn Sao Hôm tại TP Nha Trang. Đây là khoản vay có lãi suất thả nổi có điều chỉnh, thời hạn kéo dài tháng 8/2016-2/2033, được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai (gồm toàn bộ tài sản gắn liền trên đất thuê thuộc dự án khách sạn Sao Hôm).

Tổng nợ phải trả đến cuối tháng 3 là 954 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.322 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty âm 754 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán cổ phiếu OCH đang được giao dịch quanh mốc 7.400 đồng/đơn vị. Dù đã được đưa khỏi diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 15/12/2022, cổ phiếu OCH vẫn bị HNX duy trì trạng thái cảnh báo do âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

