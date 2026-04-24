Vé chung kết Hoa hậu Hòa bình 2026 rẻ bất ngờ

Ngày 23/4, trang chủ MGI đã công bố giá vé chính thức cho đêm chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan. Theo đó, vé xem chung kết có các mức giá thấp nhất là 1,6 triệu đồng, cao nhất là hơn 8 triệu đồng. Ngoài ra còn có các mức giá 4 triệu đồng và 6,5 triệu đồng.

Theo sơ đồ bán vé được công bố, sân khấu chung kết MGI All Stars được thiết kế kiểu hình chữ T quen thuộc. Tuy nhiên, ê-kíp của ông Nawat đã tiết lộ đường runway dài tới 30 mét.

Giá vé MGI All Stars 2026 sau khi được công bố đã khiến fan sắc đẹp bất ngờ vì khá rẻ so với quy mô tổ chức và chất lượng thí sinh. Tuy nhiên, điều này phản ánh thực tế việc kiếm tiền từ thị trường sắc đẹp ở Thái Lan không còn dễ dàng.

Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở MGI Hall tại Bangkok, Thái Lan cũng có giá vé khá thấp. Theo đó, vé xem đêm bán kết có giá từ 670.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Vé xem đêm chung kết có giá dao động từ hơn 1,2 triệu đồng đến 4,6 triệu đồng.

Với mức giá vé khá rẻ, nhiều fan sắc đẹp đang lên kế hoạch sang Thái Lan để ủng hộ đại diện Việt Nam - Hương Giang trong chung kết MGI All Stars 2026.

"Giá vé khá dễ thở so với fan Việt", "Gần chung kết, Nawat còn giảm giá vé nữa nên mức giá này khá dễ tiếp cận", "Giá vé rẻ, Thái Lan lại dễ đi, chắc chắn fan Việt sẽ đổ bộ Thái Lan ủng hộ Hương Giang"... khán giả bình luận.

Dù giá vé rẻ nhưng những cuộc thi do ông Nawat tổ chức đều được đánh giá cao về quy mô sân khấu và chất lượng âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Bên cạnh đó, chủ tịch MGI cũng có những chiến lược kinh doanh thông minh để đảm bảo nguồn thu.

Trong khi giá vé xem chung kết khá rẻ thì ông Nawat lại tung ra gói dịch vụ MGI All Stars Package dành cho các khán giả VIP muốn theo dõi các hoạt động của cuộc thi MGI All Stars 2026. Theo đó, giá vé là 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) dành cho các khán giả quốc tế.

Với những quyền lợi kèm theo hấp dẫn, gói dịch vụ MGI All Stars Package đang thu hút nhiều người đăng ký. Khán giả sở hữu gói này sẽ nhận được những đặc quyền cao cấp như lưu trú 14 đêm tại cùng khách sạn với các thí sinh, có xe đưa đón khứ hồi giữa khách sạn và hội trường MGI Hall, nhận vé VIP hàng ghế đầu cho tất cả show diễn và sự kiện.

Bên cạnh đó, những khán giả sở hữu gói dịch vụ MGI All Stars Package sẽ được tham gia các hoạt động như chuyến đi tới Ratchaburi, trải nghiệm du thuyền sang trọng, các đêm trình diễn thời trang, bán kết và chung kết.

Cuộc thi MGI All Stars 2026 đang nhận được sự quan tâm theo dõi của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế khi công bố nhiều gương mặt thí sinh chất lượng, từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như người đẹp Yamilex Hernandez - top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Vanessa Pulgarín - top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Sthefany Gutiérrez - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2028, Gazini Ganados - top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Suheyn Cipriani - Miss Eco International 2019...

Đại diện Việt Nam tại MGI All Stars 2026 là Hoa hậu Hương Giang. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).