Tranh luận về đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hòa bình

Tối 14/4, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International (MGI) đã livestream chia sẻ với người hâm mộ về công tác tổ chức cuộc thi MGI All Stars mùa giải đầu tiên.

Ông Nawat cho biết tên gọi chính thức của cuộc thi là MGI All Stars, không phải Miss Grand All Stars hay Miss Grand International All Stars. Vương miện cuộc thi được ông hé lộ là rất đẹp. Trên livestream, có khán giả đã đoán đúng màu sắc của vương miện nhưng ông Nawat giữ bí mật đến phút cuối.

Đỗ Nhật Hà hay Hương Giang là đại diện Việt Nam tham dự MGI All Stars?

Ông Nawat cũng nhắc nhở nhiều giám đốc quốc gia tại châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh vẫn đang trong danh sách chờ xác nhận do vấn đề thanh toán phí bản quyền. Thời hạn đăng ký dự thi sẽ đóng sau dịp lễ Songkran.

Ông Nawat cho biết đơn đăng ký dự thi của thí sinh từ Mỹ đã bị hủy do không đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Lệ phí đăng ký sẽ được hoàn trả. Peru và Mexico đã chọn được đại diện, sẽ công bố sớm. Guatemala đang trong quá trình xác nhận thanh toán lệ phí đăng ký.

Ông Nawat khẳng định dù có lùm xùm với phía Campuchia sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng vẫn cho phép Campuchia đăng ký dự thi MGI All Stars với điều kiện phải đóng phí 5.000 USD.

Về phía Việt Nam, ông Nawat khẳng định chỉ có duy nhất một hồ sơ thí sinh được chấp nhận. "Sẽ không có thêm đại diện nào khác vì mọi quy trình cần sự phê duyệt chặt chẽ từ phía chính phủ", ông cho biết.

Tiết lộ từ ông Nawat gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam. Khán giả bùng nổ tranh cãi về đại diện chính thức của Việt Nam tại MGI All Stars là ai khi hiện có 2 người đẹp cùng đăng ký dự thi là Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang và người đẹp Đỗ Nhật Hà.

Hồ sơ của Hương Giang được trang chủ MGI công bố ngày 13/1. Thông tin Hương Giang thi Miss Grand All Stars không khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó cô là một trong những cái tên được công chúng kỳ vọng đến với sân chơi này.

Tuy nhiên ngày 12/4, Đỗ Nhật Hà xác nhận đã nộp đơn tham dự Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. "Ngày hôm nay, tôi đã chính thức nộp hồ sơ đến Miss Grand International All Stars 2026 và hiện chờ phản hồi từ tổ chức", cô nói. Đến thời điểm hiện tại, trang chủ MGI vẫn chưa công bố hồ sơ của Đỗ Nhật Hà.

Việc ông Nawat khẳng định chỉ có một thí sinh đến từ Việt Nam khiến khán giả thắc mắc ai là đại diện chính thức của Việt Nam tại MGI All Stars. Động thái của Hương Giang và Đỗ Nhật Hà trước sự việc cũng trái ngược nhau. Trong khi Nhật Hà liên tục đăng tải các video, hình ảnh thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng tham dự MGI All Stars thì Hương Giang lại hoàn toàn im ắng.

Kể từ khi được công bố hồ sơ trên trang chủ MGI, Hương Giang chưa từng xác nhận tham dự, cũng như không đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan tới cuộc thi trên trang cá nhân.

Cũng trên livestream, khi được hỏi về đại diện Việt Nam tại MGI All Stars, ông Nawat nói: "Việt Nam cũng không phải dạng vừa đâu, họ thường sử dụng những chiêu trò khá mạnh để gây chú ý. Tôi biết vài điều nhưng họ đang giữ im lặng để chuẩn bị mọi thứ", ông nói.

Các fan sắc đẹp Việt đang suy đoán sự im ắng của Hương Giang là chiến thuật của cô tại cuộc thi hay vị trí của cô sẽ được thay thế bởi Đỗ Nhật Hà. Câu trả lời sẽ được phía ông Nawat và MGI giải đáp trong những ngày tới khi dàn thí sinh chính thức của cuộc thi được công bố.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Ban tổ chức đang dần công bố các thí sinh tiếp theo, trong đó có nhiều gương mặt gây chú ý như Sthefany Gutiérrez - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Gazini Ganados - top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Imelda Schweighart - Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016...

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Các giám khảo của cuộc thi đã được công bố bao gồm ông trùm Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin, nhà soạn nhạc Omar Harfouch, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 Abena Appiah.