Người đẹp đổi đời nhờ điệu nhảy hip hop

10 ngày sau chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, điệu nhảy hiphop của người đẹp Darathorn Yoothong - Miss Grand Kalasin 2026 - vẫn tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội toàn cầu.

Trên sân khấu đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Darathorn Yoothong đã thể hiện một điệu nhảy hip hop năng động khi vẫn đang mặc trên người bộ áo tắm một mảnh màu đỏ lấp lánh.

Darathorn Yoothong trình diễn áo tắm trong bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Điệu nhảy của Darathorn Yoothong trở thành xu hướng toàn cầu, thu hút hơn 30 triệu view chỉ trên nền tảng X. Điệu nhảy này cũng tạo nên cơn sốt cover trên toàn thế giới. Nhiều hot TikToker, người nổi tiếng đã cover điệu nhảy của Darathorn Yoothong và đều nhận được lượng tương tác lớn.

Nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ điệu nhảy hip hop, nhiều cơ hội mở ra với Darathorn Yoothong. Cô được nhiều nhãn hàng mời hợp tác đóng quảng cáo. Trong các quảng cáo này, Darathorn Yoothong tiếp tục thể hiện lại điệu nhảy truyền cảm hứng của mình.

Hiện lịch trình làm việc trong tháng 4 của Darathorn Yoothong đã kín mít. Cô được mời tham dự nhiều event, talk show trên truyền hình, tham gia đóng quảng cáo cho các nhãn hàng.

Darathorn Yoothong được xem là trường hợp hiếm hoi duy trì được sức nóng và nhận được sự chú ý hơn cả tân hoa hậu dù không đạt được thành tích gì trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Cư dân mạng cũng đặt Darathorn Yoothong và tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Pattama Jitsawat lên bàn cân để so sánh về mức độ phủ sóng và nổi tiếng của cả hai sau đêm chung kết.

Với lượt view cũng như tương tác khủng từ các video nhảy hip hop, Darathorn Yoothong được cho rằng có phần lấn át cả tân hoa hậu. Nhiều người cho rằng Darathorn Yoothong đã thực sự đổi đời chỉ sau một điệu nhảy.

Trước cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, Darathorn Yoothong chỉ được biết đến trong cộng đồng fan sắc đẹp ở tỉnh Kalasin nhưng màn trình diễn gây sốt trên mạng xã hội đã đưa tên tuổi cô đến với khán giả toàn cầu chỉ sau một đêm.

Với sức nóng đã tạo dựng được, fan sắc đẹp khuyên Darathorn Yoothong nên trở lại với Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2027 hoặc tìm kiếm cơ hội ở những sân chơi nhan sắc khác như Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Yoothong là vũ công được đào tạo bài bản, thường xuyên chia sẻ các video biểu diễn và các bài múa trên mạng xã hội. Người đẹp luôn thể hiện sự tự tin và phong cách độc đáo khi trình diễn trên sân khấu.

Yoothong sinh năm 2002, từng theo học tại trường Thực nghiệm Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat. Hiện cô học ngành tiếng Anh và ngôn ngữ học tại Đại học Ramkhamhaeng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nổi tiếng toàn cầu, Darathorn Yoothong bày tỏ vui mừng vì điệu nhảy của mình nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ khán giả. Người đẹp cũng cho biết cô luôn cố gắng thể hiện tính cách thật của mình trên sân khấu.