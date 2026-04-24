Vợ đạo diễn Võ Thanh Hòa gây ngỡ ngàng khi lấy lại vóc dáng chỉ sau nửa tháng sinh con

Mai Bảo Ngọc hồi đầu tháng 4 cùng chồng thông báo tin vui mới sinh em bé nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng sau sinh, cô xuất hiện với diện mạo cực kỳ cuốn hút. Nhan sắc người đẹp mặn mà và lấy lại dáng gây ngỡ ngàng.

Được biết, trong sự kiện ra mắt phim "Heo năm móng" vào ngày 22/4 đang thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả, đặc biệt khi đánh dấu màn tái xuất của bộ đôi nhà sản xuất Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc sau thành công của "Truy tìm long diên hương".

Bên cạnh những đánh giá tích cực dành cho tác phẩm mới, hình ảnh của hai nhà sản xuất tại sự kiện cũng trở thành tâm điểm bàn luận.

Xuất hiện tại buổi ra mắt khi vừa sinh em bé chưa đầy một tháng, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc gây bất ngờ với diện mạo rạng rỡ.

Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn và vóc dáng gọn gàng của cô được nhiều khách mời nhận xét là hiếm thấy ở một người phụ nữ mới trải qua giai đoạn sau sinh.

Trong bối cảnh nhiều mỹ nhân showbiz từng gây chú ý vì nhan sắc sau sinh, hình ảnh của Mai Bảo Ngọc vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sự tự nhiên và phong thái điềm tĩnh.

Các nhiếp ảnh gia tại sự kiện ghi lại khoảnh khắc cô tự tin giao lưu cùng truyền thông, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng quay lại với công việc.

Đồng hành cùng vợ, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa thể hiện sự chăm sóc chu đáo trong từng chi tiết nhỏ. Anh liên tục theo sát, hỗ trợ từ việc chỉnh trang trang phục cho đến cầm hoa và quà tặng giúp vợ trong suốt sự kiện. Hình ảnh này mang lại thiện cảm lớn đối với công chúng, khi cho thấy sự cân bằng giữa vai trò người làm nghề và trách nhiệm gia đình. Sự xuất hiện của cả hai không chỉ là dấu mốc cho một dự án mới mà còn phản ánh một giai đoạn chuyển mình trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.