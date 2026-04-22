Vé đắt nhất Hoa hậu Hòa bình là 92 triệu đồng

Ông Nawat vừa công bố giá vé của gói dịch vụ MGI All Stars Package dành cho các khán giả VIP muốn theo dõi các hoạt động của cuộc thi MGI All Stars 2026 diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan.

Theo đó, giá vé là 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) dành cho các khán giả quốc tế. Người sở hữu gói này sẽ nhận được những đặc quyền cao cấp như lưu trú 14 đêm tại cùng khách sạn với các thí sinh, có xe đưa đón khứ hồi giữa khách sạn và hội trường MGI Hall, nhận vé VIP hàng ghế đầu cho tất cả show diễn và sự kiện.

Bên cạnh đó, những khán giả sở hữu gói dịch vụ MGI All Stars Package sẽ được tham gia các hoạt động như chuyến đi tới Ratchaburi, trải nghiệm du thuyền sang trọng, các đêm trình diễn thời trang, bán kết và chung kết.

Hiện ông Nawat chưa công bố các mức giá vé cho chung kết MGI All Stars 2026. Tuy nhiên, mức giá 92 triệu đồng dành cho gói vé VIP đang được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng ông Nawat có chiến lược thông minh khi tạo ra gói vé VIP với nhiều ưu đãi và trải nghiệm thú vị. Điều này tiếp tục chứng tỏ tài kinh doanh của vị doanh nhân người Thái.

Trên các diễn đàn sắc đẹp Việt, nhiều người đánh giá fan của đại diện Việt Nam là Hương Giang sẵn sàng chi số tiền này để ủng hộ cô tại MGI All Stars. Trong những lần thi sắc đẹp trước đó ở Thái Lan (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và Hoa hậu Hoàn vũ 2025), Hương Giang đều nhận được sự ủng hộ hùng hậu từ các fan.

Bên cạnh giá vé, ông Nawat cũng chia sẻ thêm nhiều thông tin chú ý về công tác tổ chức của MGI All Stars mùa giải đầu tiên.

Ông cho biết Peru và một số quốc gia sẽ sớm công bố đại diện tại MGI All Stars 2026. Trong khi đó, Brazil không có đại diện tham gia cuộc thi năm nay. Tây Ban Nha và Panama đã liên hệ với ban tổ chức đăng ký tham dự nhưng vẫn chưa thanh toán lệ phí.

Chủ tịch MGI còn tiết lộ Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2019 Coco Araya đã đăng ký tham dự nhưng hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục đóng phí. Trong khi đó, người đẹp Madison Anderson (Á hậu 1 Miss Universe 2019) đã liên hệ với ông Nawat và bày tỏ mong muốn đảm nhận vai trò MC của cuộc thi.

Ông Nawat còn tiết lộ sắp xuất hiện một nhân vật khiến tất cả mọi người sốc và ngỡ ngàng. Hiện trang chủ MGI đang tiếp tục công bố danh sách thí sinh. Trong đó, sự tham gia của người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín (Top 12 Miss Universe 2025) khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Trước đó, ông Nawat khẳng định chỉ có duy nhất thí sinh đến từ Việt Nam được chấp nhận. "Sẽ không có thêm đại diện nào khác vì mọi quy trình cần sự phê duyệt chặt chẽ", ông cho biết.

Tiết lộ từ ông Nawat khiến khán giả bùng nổ tranh cãi về đại diện chính thức của Việt Nam tại MGI All Stars là ai khi ngoài Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang còn có người đẹp Đỗ Nhật Hà đăng ký tham dự.

Tuy nhiên, Đỗ Nhật Hà cho biết hồ sơ của cô đã không được phía MGI chấp thuận. Cô cho biết theo nội dung phản hồi từ phía MGI, việc lựa chọn đại diện từ Việt Nam sẽ tuân theo một cơ chế/thoả thuận riêng, theo đó chỉ có một đại diện được ghi nhận.

Như vậy, đại diện chính thức của Việt Nam tại MGI All Stars mùa giải đầu tiên là Hoa hậu Hương Giang. Hồ sơ của Hương Giang đã được trang chủ MGI công bố ngày vào ngày 13/1.

Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan vào tháng 5 để tham dự MGI All Stars. Cô sẽ được ông Valentin Trần - cựu Chủ tịch Miss Universe Vietnam - hỗ trợ trong quá trình tham gia cuộc thi.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).