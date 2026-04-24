Vì sao thoa kem chống nắng hàng ngày mà da vẫn đen?

Không thoa đủ lượng cần thiết

Lượng kem chống nắng cần thiết cho mặt và cổ là khoảng 1/4 thìa cà phê.

Theo khuyến nghị của American Academy of Dermatology, người trưởng thành cần khoảng 2 mg kem chống nắng trên mỗi cm² da, tương đương 1/4 thìa cà phê cho mặt và cổ. Tuy nhiên, đa số chỉ dùng 30 - 50% lượng này.

Bác sĩ da liễu Dr. Shereene Idriss (New York, Mỹ) cho biết: "Nếu bạn thoa không đủ, chỉ số SPF thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số ghi trên bao bì". Điều này khiến tia UV vẫn xuyên qua và kích thích sản sinh melanin, nguyên nhân chính khiến da sạm màu.

Không bôi lại trong ngày

Kem chống nắng không hoạt động cả ngày như nhiều người nghĩ. Mồ hôi, dầu thừa và ma sát sẽ làm lớp bảo vệ bị suy giảm. Các chuyên gia khuyến cáo nên bôi lại sau mỗi 2 - 3 giờ, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời. Nếu không, làn da gần như trần trụi trước tia UV vào buổi trưa, thời điểm cường độ bức xạ mạnh nhất.

Chỉ chú trọng SPF mà bỏ qua PA hoặc UVA

Nhiều người chọn sản phẩm chỉ dựa vào SPF (bảo vệ khỏi tia UVB gây cháy nắng) nhưng lại bỏ qua khả năng chống tia UVA, tác nhân gây lão hóa và sạm da âm thầm.

Bác sĩ Dr. Doris Day, giảng viên lâm sàng tại NYU Langone Health, nhấn mạnh: "Tia UVA xuyên qua mây, kính và hiện diện quanh năm. Nếu không được bảo vệ đầy đủ, da vẫn sẽ tăng sắc tố dù bạn không bị cháy nắng rõ rệt".

Một vài khu vực dễ bắt nắng nhưng thường bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng là tai, cổ, viền tóc...

Bỏ sót các vùng dễ bắt nắng

Tai, cổ, viền tóc, mu bàn tay hay quanh mắt thường bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng. Đây lại là những vùng dễ tiếp xúc ánh nắng và nhanh sạm màu. Chỉ cần một vài khu vực không được bảo vệ, tổng thể làn da vẫn có thể trở nên không đều màu.

Không kết hợp biện pháp che chắn vật lý

Kem chống nắng không phải lá chắn tuyệt đối. Nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mạnh trong thời gian dài, da vẫn có nguy cơ bị tổn thương. Theo World Health Organization, bảo vệ da hiệu quả cần kết hợp nhiều biện pháp: đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng và hạn chế ra ngoài trong khung giờ 10h -16h.

Tác động từ ánh sáng xanh và môi trường

Không chỉ tia UV, ánh sáng xanh (HEV) từ điện thoại, máy tính và ánh nắng cũng góp phần gây tăng sắc tố, đặc biệt ở người có làn da châu Á. Một số nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực da liễu cho thấy ánh sáng xanh có thể kích thích sản sinh melanin sâu trong da, khiến tình trạng sạm dai dẳng hơn.

Làn da đang bị tổn thương hoặc viêm

Mụn, kích ứng, hoặc các tình trạng như tăng sắc tố sau viêm khiến da dễ sạm hơn khi tiếp xúc ánh nắng, ngay cả khi đã dùng kem chống nắng. Trong trường hợp này, bác sĩ khuyên kết hợp thêm các hoạt chất như vitamin C, niacinamide hoặc retinoids để kiểm soát sắc tố.

Chọn sai loại kem chống nắng

Nếu chọn sai loại kem chống nắng, lớp bảo vệ có thể không đủ ổn định để phát huy hiệu quả.

Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với mọi loại da hoặc điều kiện môi trường. Ví dụ:

- Da dầu dễ trôi kem, cần công thức bền nước.

- Da nhạy cảm, nên chọn kem chống nắng vật lý.

- Hoạt động ngoài trời, cần SPF 50+, PA++++.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày là bước quan trọng nhưng chưa đủ để giữ da sáng màu. Hiệu quả phụ thuộc vào cách dùng, lượng dùng, khả năng bảo vệ phổ rộng và cả thói quen sinh hoạt đi kèm.

Các chuyên gia nhấn mạnh: chống nắng là một hệ thống chứ không phải một sản phẩm đơn lẻ. Khi được thực hiện đúng và đầy đủ, làn da mới thực sự được bảo vệ khỏi sạm nám và lão hóa sớm.