Quy tắc "vàng" khi chọn kem dưỡng ẩm để da ngậm nước, mọng mượt

Kem dưỡng ẩm cho da gồm có những loại nào?

Để thực hiện việc cấp ẩm cho da, việc đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn loại kem dưỡng ẩm phù hợp. Kem dưỡng ẩm cho da gồm có 3 dạng kết cấu chính là: kem dưỡng (cream), sữa dưỡng (lotion) và thuốc mỡ (ointment).

Thuốc mỡ: Được sử dụng để giữ ẩm cho da rất khô, bong tróc hoặc bị ngứa.

Kem dưỡng: Thường được sử dụng phổ biến với da thường và da hỗn hợp thiên khô.

Sữa dưỡng: Phù hợp với da dầu, da hỗn hợp. Đây là sản phẩm dưỡng da nhẹ nhất, có kết cấu lỏng được tạo thành từ dầu và nước, thẩm thấu nhanh.

Lựa chọn kem dưỡng phù hợp không chỉ cần xem xét loại da mà còn phụ thuộc vào thời gian và vùng da sử dụng:

Theo thời gian: Vào ban ngày cần sử dụng một loại kem dưỡng mỏng nhẹ và vào ban đêm thì sử dụng một loại kem dưỡng có kết cấu đặc hơn, chuyên sâu hơn.

Theo vùng da: Ở các vùng cơ thể khác nên sử dụng loại kem dưỡng dày hơn loại kem được sử dụng cho da mặt.

Theo thời tiết: Vào những ngày thời tiết khô hanh, nên lựa chọn loại kem dưỡng ẩm cho da dày hơn so với những ngày có độ ẩm cao.

Cách lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da phù hợp

Lựa chọn theo đặc tính của sản phẩm

Tích hợp chống nắng: Lựa chọn những loại kem dưỡng có chỉ số bảo vệ SPF ít nhất là 30 nếu phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đây là điều bắt buộc đối với tất cả mọi loại da để bảo vệ da toàn diện.

Tránh chất dễ gây bít tắc: Nên lựa chọn những sản phẩm không chứa dầu (oil-free) và không chứa hương liệu nhân tạo để sử dụng cho vùng da mặt nhằm tránh những kích ứng.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Nếu bạn muốn làn da của mình trở nên căng mịn và khỏe mạnh hơn, nên chọn những sản phẩm kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống oxy hóa như chiết xuất trà xanh, lựu, hoa cúc, cam thảo. Các thành phần này sẽ giúp trung hòa các gốc tự do — "thủ phạm" phá hủy các tế bào da.

Lựa chọn dựa theo loại da

Da dầu hoặc da bị mụn trứng cá: Bạn nên lựa chọn những loại kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ, gắn nhãn "non-comedogenic" (không gây bít tắc lỗ chân lông). Những loại kem dưỡng như vậy sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi nguy cơ lên mụn.

Đối với da khô: Bạn nên sử dụng những loại kem dưỡng ẩm mạnh hơn, có chứa thành phần là axit hyaluronic (HA) và dimethicone. Những thành phần này sẽ giữ ẩm cho da lâu hơn. Hơn nữa, những thành phần như glycerin, propylene glycol, protein và urê sẽ giúp thu hút và khóa nước cho làn da.

Đối với da nhạy cảm: Bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, không gây dị ứng và không có mùi hương. Nên lựa chọn những loại kem dưỡng chứa tối giản thành phần (dưới 10 thành phần) vì sản phẩm càng nhiều hoạt chất thì càng tăng khả năng gây kích ứng cho da nhạy cảm.

Nếu da có vết chàm: Hãy lựa chọn thuốc mỡ hoặc các loại kem dưỡng gốc dầu để làm dịu và giảm đi các vết nứt nẻ trên da, giữ cho làn da mềm mại hơn.

Những điều cần lưu ý khi lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da

Để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, khi lựa chọn kem dưỡng ẩm, các chị em cần đặc biệt lưu ý và hạn chế một số thành phần sau:

Chất tạo màu và nước hoa (hương liệu): Đối với tất cả các loại da đều cần hạn chế những thành phần này vì chúng có khả năng rất cao gây kích ứng, dị ứng cho làn da của bạn.

Lanolin, dầu khoáng, sáp: Các thành phần này nếu dùng sai hàm lượng hoặc sai loại da sẽ dễ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và hình thành mụn.

Axit mạnh: Những loại kem dưỡng ẩm có chứa nồng độ cao axit alpha-hydroxy (AHA), axit retinoic hay axit salicylic cần được dùng cẩn trọng. Những thành phần này có thể thấm sâu và dễ gây kích ứng, bong tróc cho làn da đang khô hoặc da nhạy cảm nếu không có sự hướng dẫn của chuyên gia.

Steroid: Tuyệt đối không lạm dụng hoặc tự ý sử dụng các loại kem dưỡng chứa steroid trong thời gian dài. Việc lạm dụng steroid sẽ khiến da bị bào mòn, mỏng hơn và suy giảm hàng rào bảo vệ da tự nhiên.