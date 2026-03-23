Thí sinh xiếc khỉ, trườn bò trên sân khấu Hoa hậu Hòa bình

Tối 22/3 đã diễn ra phần thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Đây là đêm thi quan trọng, được đông đảo fan sắc đẹp xứ sở chùa vàng mong đợi. 77 thí sinh đã mang đến những bộ trang phục độc đáo, lộng lẫy, đại diện cho địa phương mà họ sinh ra, lớn lên.

Đại diện tỉnh Phitsanulok hóa thân thành chú chim công rực rỡ trên sân khấu. Thiết kế tượng trưng cho sự trù phú của đất đai Thái Lan. Người mặc giống như một nữ hoàng bảo vệ và lên tiếng cho việc bảo tồn loài chim công Thái Lan.

Đại diện Udon Thani mang đến bộ trang phục lấy cảm hứng từ một trong 9 vị vua Naga, biểu tượng của sức mạnh, đức tin và sự bảo vệ đất đai. Màu đen tượng trưng cho sức mạnh nguyên thủy của lưu vực sông Isaan. Áo giáp và đồ trang sức miêu tả một chiến binh bảo vệ, người đứng vững vượt thời gian.

Trang phục đại diện tỉnh Ang Thong lấy cảm hứng từ văn hóa lúa gạo đã nuôi dưỡng nền văn minh Thái Lan từ thời cổ đại. Biểu tượng của tỉnh Ang Thong là những cây lúa vàng trong một bát nước, tượng trưng cho sự trù phú của lưu vực sông Chao Phraya.

Đại diện tỉnh Nong Khai mang đến bộ trang phục thể hiện sự thanh lịch và sức mạnh của niềm tin vùng lưu vực sông Mekong, tỉnh Nong Khai. Bộ trang phục màu xanh ngọc lục bảo và vàng lấy cảm hứng từ Naga, được tô điểm bằng đầu và vảy Naga được chế tác tinh xảo, kết hợp nghệ thuật đương đại Thái Lan.

Đại diện tỉnh Ubon Ratchathani mang đến bộ trang phục lấy cảm hứng từ lễ rước nến truyền thống của Ubon Ratchathani, một truyền thống kéo dài hơn 100 năm. Thiết kế miêu tả quá trình các nghệ nhân biến những giọt sáp ong thành những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo tinh xảo.

Đại diện tỉnh Uthai Thani mang đến thiết kế được nhận xét là một trong những trang phục đẹp nhất đêm thi. Trang phục của cô lấy cảm hứng từ sự lấp lánh của ngôi chùa kính Wat Tha Sung - biểu tượng về đức tin và sự thịnh vượng của tỉnh Uthai Thani.

Đại diện tỉnh Suphanburi mang đến thiết kế có tên Nữ thần Cá muối Don Kamyan, lấy cảm hứng từ một giống cá muối cổ xưa của tỉnh Suphanburi, nơi khởi nguồn của món cá muối nổi tiếng Thái Lan.

Đại diện tỉnh Surin trình diễn thiết kế mang tên Oh-Ka-Nob-Ting-Tong - một điệu múa dân gian truyền thống của vùng Isaan phía Nam, Surin, được lưu truyền hơn 50 năm. Điệu múa mô phỏng chuyển động của bọ ngựa trong mùa thu hoạch.

Đại diện Phuket trình diễn thiết kế lấy cảm hứng từ Nữ thần biển Andaman, với mười cánh tay, khoác trên mình bộ giáp được trang trí bằng bảy màu ngọc là xanh lam, xanh lục, vàng, cam, đỏ, trắng và đen. Thiết kế biểu tượng cho sự trù phú của biển cả và các rạn san hô.

Đại diện tỉnh Maha Sarakham mang đến thiết kế lấy cảm hứng về những chú khỉ lông vàng ở Kosum Phisai, sinh sống tại vườn quốc gia rừng Kosumphi, tỉnh Maha Sarakham. Trang phục kết hợp cảm hứng từ điệu múa trống dài Wa Pi Pathum với bản chất tinh nghịch của những chú khỉ Kosum Phisai.

Đại diện tỉnh Khon Kaen hóa thành chú rùa mai vàng trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Theo tín ngưỡng địa phương, rùa là tôi tớ của Chao Pu Fa Rangum, vị thần bảo hộ thiêng liêng của làng. Vì vậy, dân làng giữ gìn truyền thống không làm hại rùa và cùng nhau bảo tồn chúng, biến chúng thành biểu tượng của niềm tin và sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Đêm thi trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được khán giả đánh giá cao với những bộ trang phục hoành tráng, mãn nhãn. Sân khấu với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây cũng là sân khấu diễn ra các đêm thi quan trọng như bán kết, chung kết của cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra ngày 29/3. Người đẹp đăng quang đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tại Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh thành công.