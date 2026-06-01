Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếng

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam giám khảo Lupita Jones có buổi livestream trên Instagram để giải thích về cách chấm điểm tại chung kết Miss Grand International All Stars, đặc biệt là số điểm 5 dành cho đại diện Việt Nam Hương Giang.

Theo Lupita Jones, việc đánh giá thí sinh không dựa trên một phần thi riêng lẻ mà là tổng hòa của nhiều yếu tố như nhan sắc, khả năng trình diễn, phong thái, cách ứng xử và toàn bộ quá trình thể hiện tại cuộc thi.

Trong suốt thời gian diễn ra Miss Grand International All Stars, bà luôn theo dõi kỹ từng ứng viên và ghi chép nhiều nhận xét từ vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Từ đó, đưa ra điểm số của mình.

Nữ giám khảo cũng tiết lộ khi cuộc thi bước vào các vòng top 18, top 10 hay top 5, điểm số ở vòng trước sẽ không còn giá trị. Mỗi vòng đều được đánh giá lại từ đầu để lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất.

Lên tiếng về tranh cãi quanh Hương Giang

Trước những nghi ngờ cho rằng ban giám khảo chịu tác động từ ban tổ chức hoặc đã được định hướng sẵn người chiến thắng, Lupita Jones khẳng định điều đó không xảy ra.

"Không ai nói với tôi ai sẽ là người chiến thắng. Không ai đưa ra tiêu chí hay thông số cụ thể nào để đánh giá. Tôi từng hỏi ông Nawat liệu có hình mẫu hay đặc điểm nào ông tìm kiếm ở người chiến thắng hay không. Ông ấy trả lời là không, nói hãy chọn người xuất sắc nhất, người có sức hút nhất", bà cho biết.

Nói về tranh cãi liên quan đến Hương Giang, Lupita Jones khẳng định việc chấm điểm của mình không phụ thuộc vào quốc gia mà thí sinh đại diện.

"Tôi chấm điểm không dựa vào việc thí sinh đến từ đâu. Tôi chỉ quan tâm đến những gì họ thể hiện trên sân khấu và những gì tôi quan sát được trong suốt cuộc thi, kể từ vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo".

Theo Lupita Jones, khi bước vào top 3, nhiệm vụ của ban giám khảo là tìm ra người nổi bật nhất trong nhóm thí sinh xuất sắc nhất.

"Muốn chọn ra hoa hậu thì không thể cho cả ba người đều 10 điểm được. Top 3 đều là những người xuất sắc và rất giỏi. Nhưng cuối cùng vẫn phải xác định ai là người nổi trội hơn để trở thành người chiến thắng", bà nói.

Dù vậy, lời giải thích của Hoa hậu Hoàn vũ 1991 vẫn chưa làm dịu hoàn toàn tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng đại diện Colombia gặp khó khăn trong phần ứng xử tiếng Anh nhưng vẫn nhận được số điểm cao hơn Hương Giang, người trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tiếp tục gây tranh cãi khi nói về đại diện Philippines

Không chỉ đối mặt với phản ứng từ người hâm mộ Việt Nam, Lupita Jones còn gây chú ý khi lên tiếng giải thích lý do chỉ chấm 5 điểm cho đại diện Philippines Gazini.

Trong buổi livestream, bà khẳng định việc đánh giá hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân và không liên quan đến bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

Giải thích về số điểm thấp dành cho Gazini, nữ giám khảo cho biết bà không được thuyết phục bởi phần phỏng vấn kín của đại diện Philippines. Theo Lupita, từ kiểu tóc, cách trang điểm, trang phục cho tới cách trình bày chủ đề đều chưa tạo được ấn tượng đủ mạnh.

Không dừng lại ở đó, Lupita Jones còn đưa ra nhận xét khá thẳng thắn về ngoại hình của người đẹp Philippines trên sân khấu.

Bà cho rằng cơ thể của Gazini chưa thực sự cân đối, đặc biệt là đôi chân quá gầy khiến tổng thể chưa đạt đến mức hoàn hảo theo tiêu chí đánh giá của mình.

"Gazini có sức hút riêng và khi bước lên sân khấu cô ấy trông rất khác, nhưng quá nhiều chi tiết nhỏ chưa thuyết phục tôi", Lupita chia sẻ.

Những phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về tính chủ quan trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.