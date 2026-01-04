Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thời trang vi vu đầu năm 'vừa ấm vừa tôn dáng' của sao Việt

Hương Giang, Chi Pu... đón năm mới bằng những chuyến du lịch, check-in nhiều địa điểm cùng trang phục ấm áp.

Hương Giang đón năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn trai. Hoa hậu lên đồ ấm áp nhưng vẫn tôn dáng khi chụp hình giữa trời tuyết. Để giữ ấm cho đôi chân, cô mặc quần tất dày màu nude, phù hợp với váy ngắn.

Đi ngắm tuyết trắng ở Nhật Bản, Tâm Tít diện phong cách sang chảnh với áo lông dài chấm đất. Bên trong cô phối cả 'cây' đồ đen cool ngầu.

Kiều Loan mặc đồ phao ôm sát thân hình khi đi trượt tuyết. Trang phục giúp cô tạo đường cong nhưng vẫn ấm áp giữa tuyết trắng của vùng Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Để chống chọi với thời tiết lạnh mùa đông ở Thượng Hải, Chi Pu diện áo lông to sụ và quần tất dày. Outfit thêm điểm nhấn nhờ chiếc túi Hermes xa xỉ được cô mới tậu.

Joyce Phạm - con gái đại gia Minh 'Nhựa' - vi vu châu Âu dịp đầu năm mới. Người đẹp layer nhiều lớp trang phục với áo lông, cardigan và áo cổ lọ giữa trời đông.

Thanh Thanh Huyền cho biết yêu thích màu đỏ, thường diện tông màu này khi du lịch. Check-in Đà Lạt đầu năm, người đẹp kết hợp cardigan đỏ tươi và sơ mi tạo vẻ trẻ trung.

Mẹ con Phương Trinh Jolie mặc váy ngắn cùng quần tất dày, boots cổ cao khi đi chơi Thượng Hải, Trung Quốc. Càng lớn, con gái Phương Trinh Jolie càng cao ráo và có phong cách giống mẹ.

Xoài Non mặc váy siêu ngắn phối boots cao đến đầu gối, tay trong tay cùng Gil Lê đi chơi Thượng Hải.

