Cách sao Việt 'hack tuổi'

Giáng My là một trong những người đẹp biết cách tận dụng các thiết kế thời trang để giúp bản thân trông trẻ hơn. Ở tuổi 54, cô thường diện đồ màu sắc nổi bật, tươi sáng, mang sneakers thể hiện sự năng động. Trong một lần đi mua sắm, hoa hậu chọn áo thủy thủ tay bồng màu trắng, xách túi với điểm nhấn trái tim. Hai món đồ này đều mang phong cách dễ thương.

Bí quyết "ăn gian tuổi" của hoa hậu Hà Kiều Anh là quần ống rộng dây rút thể thao, sneakers. Khi người đẹp 49 tuổi kết hợp những món này cùng gilet, tổng thể toát lên vẻ thanh lịch, khỏe khoắn.

Dương Mỹ Linh, 41 tuổi, áp dụng công thức phối đơn giản, hiệu quả, gồm áo ba lỗ, mũ lưỡi trai, quần jeans và giày thể thao.

Ở tuổi 44, Hiền Thục được nhiều khán giả khen về sắc vóc, thần thái. Cô thường xuyên chia sẻ phong cách trên trang cá nhân với kiểu mặc và tạo dáng như giới trẻ. Ca sĩ diện đa phong cách với các thiết kế như đầm hoa nhí, áo tay bồng, quần jeans, mũ cói, áo xếp bèo tiểu thư, áo trễ vai, váy ngắn.

Ngoài ra, Hiền Thục còn mặc các thiết kế hot trend như bra top, crop top khoe eo, quần cạp trễ, quần nội y bloomer - những kiểu dáng hot hút giới trẻ.

Trước khi mang thai, diễn viên Ngô Thanh Vân thường diện quần yếm - món đồ giúp cô "hack" tuổi.

"Đả nữ" 46 tuổi trông trẻ hơn nhờ tóc tết hai bên thay vì buộc đuôi ngựa, để xõa hoặc búi cao.

So với những loại áo phông thông thường, áo in họa tiết hoạt hình giúp cô tăng vẻ tinh nghịch hơn.

Thanh Hằng, 42 tuổi, trung thành với áo phông oversized, quần jeans rộng thùng thình nhiều năm nay. Hai thiết kế cơ bản này không bao giờ lỗi mốt.

Trong nhóm người đẹp ngoài 40 tuổi, Lệ Quyên nổi tiếng với gu mặc sành điệu. Cô tận dụng các phụ kiện như mũ xô, kính quá khổ, kẹp tóc để vẻ ngoài trẻ hơn.

Trong kỳ nghỉ ở Mỹ vừa qua, khi đến quán cà phê của Dior, cô đeo cặp tóc nơ Chanel - kiểu làm đẹp được học sinh, sinh viên hiện nay ưa thích.

Ca sĩ còn chọn áo quây ngực, giúp tạo diện mạo tươi mới.