Cách trang điểm đẹp không bị lem khi đi du Xuân

1. Cách bước trang điểm đẹp và không bị lem

Chuẩn bị cho làn da: Một lớp trang điểm đẹp và lâu trôi bắt đầu từ một làn da sạch và đủ ẩm. Nếu da quá khô, lớp nền sẽ bị mốc, nếu da quá dầu, lớp nền sẽ nhanh chóng bị trôi đi.

- Làm sạch và cân bằng: Trước khi bắt đầu trang điểm, hãy đảm bảo da mặt đã được làm sạch hoàn toàn bụi bẩn. Sử dụng nước hoa hồng để cân bằng độ pH, giúp lỗ chân lông se khít hơn.

- Cấp ẩm vừa đủ: Hãy chọn loại kem dưỡng nhẹ dạng gel để thấm nhanh vào da, tránh dùng kem quá đặc vì chúng dễ làm lớp nền bị trượt.

Lớp nền "bất biến" trước thời tiết Xuân: Để có một lớp nền mỏng nhẹ nhưng vẫn giúp da mịn và che khuyết điểm của da, cần thay đổi cách tiếp cận thông thường.

- Kem lót: Không nên bỏ qua bước thoa kem lót. Bạn hãy chọn loại kem lót có khả năng kiềm dầu cho vùng chữ T hoặc kem lót cấp ẩm cho da khô. Kem lót đóng vai trò như một lớp màng ngăn cách, giúp bảo vệ da và giữ cho kem nền không bị oxy hóa hay trôi đi do mồ hôi.

- Sử dụng kem nền mỏng nhẹ: Xu hướng 2026 thiên về vẻ đẹp tự nhiên, nên chọn kem nền dạng lỏng có độ bám cao hoặc cushion có tích hợp chỉ số chống nắng; dùng bông mút ẩm để dặm nền thật kỹ thay vì dùng tay. Việc dặm nhẹ nhàng và nhiều lần giúp kem nền tiệp hẳn vào da, tạo độ che phủ tự nhiên và không bị lem.

- Phấn phủ: Phấn phủ dạng bột khoáng là lựa chọn tối ưu. Những hạt phấn li ti sẽ hút sạch dầu thừa và khóa chặt lớp nền tại chỗ; tập trung phủ phấn kỹ hơn ở vùng chữ T và dưới mắt để tránh việc kẻ mắt hay mascara bị lem xuống.

Từng bước trang điểm tỉ mỉ sẽ giúp bạn rạng rỡ cả ngày mà không bị trôi lớp trang điểm.

Trang điểm mắt và môi không lem, không trôi: Đôi mắt và bờ môi chính là điểm nhấn giúp gương mặt bừng sáng, nhưng đây cũng là những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm nhất.

- Bí kíp cho đôi mắt long lanh: Hãy luôn sử dụng kem lót mắt để lên màu phấn mắt chuẩn và không bị đọng vào rãnh mí; sử dụng mascara và bút kẻ mắt dòng chống nước. Khi dùng loại này, ngay cả khi gặp mưa xuân hay nước cũng không bị lem.

- Đôi môi rạng rỡ suốt cả ngày: Thay vì dùng son bóng dễ trôi, hãy chọn son lì hoặc son kem lì có độ bám tốt. Để giữ màu son lâu nhất, có thể áp dụng mẹo thoa một lớp son, thấm nhẹ bằng khăn giấy, sau đó thoa thêm lớp thứ hai. Cách này giúp màu son tiệp vào lòng môi, giúp tự tin thưởng thức các món ăn trong mâm cỗ Tết mà không lo son bị bay mất hoàn toàn.

Xịt khóa nền: Nếu phấn phủ là bước khóa nền cơ học thì xịt khóa nền là bước khóa nền hóa học không thể thiếu. Một lớp sương mỏng từ xịt khóa nền sẽ giúp các lớp phấn hòa quyện vào nhau, loại bỏ cảm giác trắng bệch và tạo ra một lớp màng bảo vệ vô hình, chống lại sự xâm nhập của độ ẩm và bụi bẩn. Hãy xịt theo hình chữ X và chữ T để đảm bảo dung dịch bao phủ toàn bộ gương mặt.

2. Những lưu ý để giữ diện mạo luôn hoàn hảo

Dù đã trang điểm rất kỹ, việc vận động khi đi làm đầu Xuân và tiếp tục du Xuân cả ngày dài vẫn cần những sự hỗ trợ nhỏ:

- Luôn mang theo giấy thấm dầu: Thay vì dặm thêm phấn mỗi khi da đổ dầu dễ làm lớp nền bị dày và cộm, hãy dùng giấy thấm dầu để lấy đi lượng dầu dư thừa. Sau khi thấm dầu, mới nên dặm nhẹ một lớp phấn phủ mỏng nếu cần thiết.

- Tránh chạm tay lên mặt: Thói quen chạm tay lên mặt hay chống cằm sẽ vô tình lấy đi lớp trang điểm và đưa vi khuẩn lên da; luôn nhắc nhở bản thân giữ tay sạch và tránh tiếp xúc trực tiếp với gương mặt.

- Sử dụng xịt khoáng cấp ẩm: Trong ngày, nếu cảm thấy da hơi khô, một lớp xịt khoáng nhẹ sẽ giúp làm mát da và làm tươi mới lớp trang điểm tức thì.