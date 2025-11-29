Sao Việt phối áo khoác ngày lạnh

Trong chuyến đi chơi ở Nhật, Chi Pu chọn áo khoác dáng dài lót lông cừu, phối quần legging giữ nhiệt và bốt Chanel.

Á hậu Thảo Nhi Lê xuống phố với quần jeans, áo lông nhân tạo, kết hợp cardigan họa tiết quả trám cổ điển và giày Mary Jane.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng chọn áo lông khi theo đuổi phong cách công sở thanh lịch, với quần jeans ống loe, giày cao gót và túi tote.

Trong chuyến sang Bắc Kinh, Trung Quốc, Jennifer Phạm diện áo khoác dạ viền cổ lông với quần legging và bốt cổ thấp.

Nhiều sao Việt chọn áo khoác da giữ ấm ngày lạnh, trong đó có siêu mẫu Thanh Hằng. Cô phối áo biker thụng của những năm 1990 với quần ống cong và bốt Chelsea.

Tương tự, fashionista Quỳnh Anh Shyn chọn một thiết kế màu đen, phối đồng điệu quần shorts và túi xách kiểu dáng thập niên cũ. Cô tạo điểm nhấn cho bộ cánh tối màu bằng khăn quàng xám của Louis Vuitton.

Trench coat - thiết kế kinh điển của thế giới - cũng có mặt trong tủ đồ của nhiều người nổi tiếng. Hoa hậu Đỗ Thị Hà dạo phố với áo khoác màu kem đồng điệu túi Kelly mini. Cô chọn quần ống suông và giày loafer.

Ca sĩ Yến Trang tạo khác biệt bằng trench coat xanh ngọc, mang sneakers thể hiện vẻ năng động.

Người mẫu Khánh Linh cũng lựa chọn thiết kế này với phiên bản bằng da, phối chân váy midi theo phong cách quý cô quyền lực.

Phong cách dạo phố Nhật Bản của Hoa hậu Phương Khánh, gồm áo khoác dạ dáng dài, quần ống loe, áo len sợi tua rua.