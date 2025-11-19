Trang phục 'vừa ấm vừa đẹp' của sao Việt khi vi vu mùa lạnh

Huyền Baby lên đồ phong cách tiểu thư với áo khoác lông, tất len cao đến bắp chân khi ngắm lá vàng Hàn Quốc. Outfit tông trắng kem giúp cô được nhiều khán giả khen trông như 'tiểu thư tài phiệt'.

Chu Thanh Huyền thả dáng trên phố Seoul ngày thu. Bà xã cầu thủ Quang Hải giữ ấm bằng set đồ sang chảnh với áo sơ mi bẻ cổ cao, bên ngoài là măng tô trắng. Trên tay cô xách chiếc Hermes Birkin giá hơn 600 triệu đồng.

Xoài Non có chuyến vi vu ngày lạnh cùng Gil Lê. Hot girl diện outfit như các nữ sinh Hàn Quốc với áo len dáng oversized giấu quần, phối với ugg boots to sụ ấm áp.

Áo khoác lông là kiểu đồ được Kim Duyên lựa chọn để vừa ấm áp, vừa giữ vẻ thời trang khi du lịch Hàn Quốc mùa thu.

Hoa hậu Thanh Thủy chụp cùng cùng tuyết đầu mùa ở Nhật Bản. Mỹ nhân tôn vẻ thanh lịch qua bộ cánh tông be, với chiếc áo khoác trench coat - xu hướng lên ngôi mùa lạnh năm nay - làm điểm nhấn.

DJ Mie chống chọi với thời tiết lạnh giá ở Anh mùa đông với áo khoác phao phối cổ lông. Cô kết hợp chân váy ngắn và boots cao, tạo phong cách 'trên đông dưới hè' hợp mốt.

Thiều Bảo Trang bắt trend mốt nâu Mocha - xu hướng nổi bật mùa đông 2025. Ngoài chiếc trench coat sang chảnh, nữ ca sĩ còn phối loạt phụ kiện màu nâu như tất quả trám, túi xách da lộn.

Hồ Ngọc Hà khoe bộ cánh ở sân bay với váy thun ôm body và áo khoác bomber jacket khỏe khoắn.

Kết hợp áo len bên ngoài áo sơ mi xanh cùng chân váy xếp ly, Thanh Thanh Huyền có diện mạo tươi trẻ ngày thu.