Nhiều cô gái chuộng đồ hở eo đi gặp các 'anh tài', 'chị đẹp'

Chiều 20/12, hàng nghìn người hâm mộ đổ về Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) để check-in và tham gia các hoạt động như đổi vòng tay, xếp hàng vào khán đài, chụp ảnh tại photo booth và trao đổi card thần tượng. Y Concert quy tụ dàn nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.

Trần Vy, 24 tuổi, lựa chọn phong cách táo bạo với corset đen buộc dây, phối quần ngắn viền lông họa tiết da báo. Cô kết hợp tất ren đen cùng boots lông bản to, tạo tổng thể nổi loạn, quyến rũ kiểu Y2K.

Đinh Thị Bảo Ngọc (24 tuổi) đến từ Hưng Yên, diện áo corset khoét sâu, ôm sát eo, kết hợp cùng quần short tua rua tạo điểm nhấn nổi bật. Đôi boots cao cổ phối vòng đai kim loại và lớp tất trắng giúp cô trông cá tính, mạnh mẽ hơn.

Phạm Tường Vy lựa chọn phong cách quyến rũ và tự tin với set đồ tông nâu, đen. Cô diện áo crop top trễ vai màu đen, khoe eo. Quần short nâu điểm viền lông họa tiết da báo tạo điểm nhấn nổi bật cho set đồ. Tóc buộc gọn và lối trang điểm tự nhiên giúp tôn đường nét gương mặt và tạo vẻ thanh thoát cho Vy.

Nguyễn Hải Thanh, 22 tuổi ở Hà Nội, cho biết cô đã dành gần một ngày chuẩn bị trang phục và make-up để có diện mạo chỉn chu khi tới concert. Thanh chọn váy đỏ làm chủ đạo, lấy cảm hứng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và có chi tiết nơ để phù hợp không khí Noel đang tới gần.

Fan nữ trong ảnh mặc set đồ tông xám trung tính gồm blazer lửng và chân váy xếp ly, phối cùng áo ren đen xuyên thấu. Boots cao cổ đế dày và túi xách ánh kim giúp tổng thể vừa thanh lịch, vừa trẻ trung.

Hà Mỹ Giang (23 tuổi) chuẩn bị trang phục từ một tháng trước để thể hiện phong cách cá nhân, lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ trong show. Giang cho biết đã chuẩn bị đủ sức khỏe và có thể quẩy đến sáng mai. Cô cổ vũ cho toàn bộ dàn nghệ sĩ và chỉ mong được nhanh vào sân khấu xem biểu diễn.

Nguyễn Trà My, 26 tuổi đến từ Hải Phòng, diện bộ váy phong cách dễ thương với tông trắng-hồng chủ đạo, có điểm nhấn là các dải ruy băng và nơ đỏ nổi bật. Thiết kế váy nhiều tầng với lớp voan và đường viền ren tạo vẻ bồng bềnh, nữ tính. Cô kết hợp thêm tai thỏ, cổ nơ và bao tay lông, giúp tổng thể trở nên trẻ trung và đáng yêu, phù hợp với không khí lễ hội.

Ngọc Ánh, 21 tuổi, nổi bật với khăn bandana hồng quấn đầu. Cô mặc áo yếm phối họa tiết da báo cách điệu, khoe vai và lưng trần, kết hợp chân váy đen ngắn tối giản.

Quỳnh Nga theo đuổi phong cách gợi cảm, nổi loạn với corset ren đen ôm sát cơ thể, khoe đường cong. Cô kết hợp chân váy ngắn bèo tầng tạo độ bồng và chuyển động mềm mại, giúp tổng thể vừa quyến rũ vừa cá tính.

Thu Trang diện áo hai dây ôm màu be với chi tiết nhún nhẹ, tôn dáng và tạo nét mềm mại. Cô phối chân váy ngắn nhiều tầng màu nâu, bèo và ren, mang lại vẻ ngọt ngào. Tóc uốn xoăn nhẹ, để mái cùng tông nâu-be đồng điệu giúp tổng thể trông dễ thương và hài hòa.