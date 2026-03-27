Tây Ban Nha từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 25/3, trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha đăng tải thông báo cho biết từ bỏ bản quyền Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

"Sau một quá trình suy xét và phân tích chiến lược, tổ chức Nuestra Belleza España đã quyết định không tiếp tục duy trì bản quyền Miss Universe tại Tây Ban Nha trong năm nay", thông báo cho biết.

Người đẹp Andrea Valero - đại diện Tây Ban Nha tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Phía tổ chức Nuestra Belleza España cho biết khung gia hạn được đề xuất thiếu một cấu trúc pháp lý được xác định rõ ràng, điều này làm hạn chế tính chắc chắn về mặt pháp lý của thỏa thuận.

Ban tổ chức cho biết năm 2025 dù đã tuân thủ đầy đủ các khoản thanh toán được yêu cầu nhưng họ vẫn không nhận được bất kỳ tài liệu pháp lý hoặc giấy phép nào chứng nhận tư cách là chủ sở hữu giấy phép chính thức (một điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ mà tổ chức làm việc với Miss Universe).

"Nuestra Belleza España chưa sẵn sàng để chấp nhận điều kiện đó một lần nữa. Sự mơ hồ về mặt hành chính này đại diện cho một rủi ro kinh tế tiềm ẩn đối với tổ chức của chúng tôi, cũng như đối với các quy trình kiểm toán, vì sẽ không thể chứng minh một cách hợp pháp tư cách là chủ sở hữu giấy phép chính thức trong lãnh thổ quốc gia", thông báo nêu rõ.

Sau khi từ bỏ bản quyền Miss Universe, tổ chức Nuestra Belleza España cho biết tiếp tục làm việc với các cuộc thi quốc tế khác với mục đích trao quyền và nâng tầm phụ nữ Tây Ban Nha trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Sự việc Nuestra Belleza España từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ sau nhiều năm đều đặn cử đại diện đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho các quốc gia khác khi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đang hoạt động với một cơ chế thiếu rõ ràng và không minh bạch.

Hiện cả 2 chủ sở hữu của Miss Universe là bà Anne và ông Raul Rocha Cantu đều trốn truy nã khiến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, tổ chức Miss Universe lên tiếng phủ nhận việc đổi chủ.

"Miss Universe vẫn tiếp tục duy trì như cũ với cùng bộ máy lãnh đạo, cùng tầm nhìn và đoàn kết hơn bao giờ hết. ​Hạnh phúc và tự hào về Miss Universe 2025 của chúng ta Fátima Bosch", trang chủ MUO viết.

Gần đây, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - tiết lộ bà Anne không còn bất kỳ quyền hạn nào trong tổ chức Miss Universe, bao gồm quyền ký kết văn bản, đưa ra quyết định hoặc tham gia vào các vấn đề hoạt động. Về mặt pháp lý và thực tế, bà không còn tham gia vào việc quản lý của tổ chức.

Mặc dù có sự thay đổi lãnh đạo, ông Nawat khẳng định rằng tổ chức Miss Universe vẫn hoạt động bình thường như một thực thể kinh doanh và vẫn đặt trụ sở chính tại New York.

Ông cũng cho biết quyền sở hữu tổ chức Miss Universe hiện vẫn thuộc về doanh nhân người Mexico - Raul Rocha, và các hoạt động vẫn diễn ra như bình thường.

Chủ tịch Miss Grand International thông báo MUO sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện, cuộc cải tổ quản lý hoàn chỉnh bao gồm việc thành lập đội ngũ điều hành mới và định hướng chiến lược được sửa đổi. Thông tin chính thức về cơ cấu quản lý mới dự kiến được công bố vào đầu tháng 4.