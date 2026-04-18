Pháp Kiều, HIEUTHUHAI mặc xuyên thấu tại concert 'Anh trai say hi'

Chương trình đánh dấu sự trở lại sau gần một năm kể từ đêm diễn cuối vào tháng 7/2025. Dàn anh trai mùa 1 xuất hiện trên thảm đỏ với dress code trắng - đen, tạo điểm nhấn thời trang cho sự kiện âm nhạc.

Trong đó, Pháp Kiều và HIEUTHUHAI là hai gương mặt được khán giả đánh giá nổi bật về phong cách. Cả hai cùng lựa chọn trang phục tông trắng, khai thác chất liệu ren, voan mỏng và chi tiết bèo nhún, mang lại hiệu ứng thị giác mềm mại.

Pháp Kiều chọn thiết kế mang tinh thần genderless của một local brand.

Nam rapper phối áo lưới ren ôm dáng, phủ lớp voan mỏng tạo hiệu ứng nhiều tầng. Thiết kế cổ cao, kết hợp bèo xếp lớp và nơ đen bản lớn phía trước gợi liên tưởng phong cách cổ điển châu Âu.

Pháp Kiều chọn khuyên tai dáng dài, vòng tay và nhẫn bản lớn. Kiểu tóc vuốt gọn và lối trang điểm tông nhạt hoàn thiện tổng thể.

HIEUTHUHAI xuất hiện với bộ suit trắng cách tân, gồm blazer hai hàng cúc và quần âu đồng màu, phom dáng gọn gàng, tôn hình thể.

Bên trong, anh phối áo cổ cao viền bèo bằng chất liệu voan, tạo điểm nhấn cổ điển và giúp tổng thể trang phục mềm mại hơn suit truyền thống.

Rapper tiết chế phụ kiện, chỉ sử dụng khuyên tai nhỏ. Kiểu tóc vuốt tự nhiên giữ hình ảnh nam tính, tối giản.

Đức Phúc cũng diện áo cổ bèo nhún chất ren phối cùng vest trắng phom đứng. Khán giả nhận xét anh nổi bật với set đồ tạo hiệu ứng đối lập.

Rhyder cũng chọn cách phối tương tự, set đồ đồng màu với mái tóc bạch kim.

Erik trung thành với phong cách thanh lịch thường thấy, ca sĩ tạo điểm nhấn bằng trang sức, cài áo bạc đính đá pha lê.

Ông bố một con Gin Tuấn Kiệt được khán giả khen trẻ trung với phong cách sporty chic.

Công Dương phối hai sắc thái đối lập giữa áo sơ mi cách điệu trắng và vest cổ trụ đen. Anh tạo điểm nhấn bằng chiếc quần jeans bạc màu cá tính.

"Anh trai say hi" 2024 đã tổ chức 8 đêm concert tại TP HCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ), thu hút lượng khán giả lớn và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Chương trình ghi nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, thường xuyên dẫn đầu xu hướng trên YouTube, Spotify và iTunes.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình được vinh danh là một trong những sự kiện biểu diễn nổi bật năm 2024, đồng thời nằm trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu. "Anh trai say hi" cũng nhận nhiều giải thưởng như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024 và Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi Sao của năm 2024.