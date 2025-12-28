Khán giả diện trang phục gợi cảm xem concert 'Anh trai say hi'

Đêm nhạc chủ đề "A Merry X'Mas" thu hút đông đảo khán giả trẻ từ nhiều tỉnh thành. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn fan có mặt tại khu vực tổ chức để làm thủ tục check-in, chụp ảnh và chờ vào khán đài.

Do thời tiết nắng nóng, nhiều bạn nữ chọn trang phục thoáng mát, tôn dáng như áo hở vai, cúp ngực kết hợp quần shorts, chân váy ngắn.

Nguyễn Thị Ái Sương, kinh doanh tự do tại Đăk Lăk, bắt xe vào TP HCM để xem concert. Cô thuê trang phục với chi phí 250.000 đồng. Ái Sương mong chờ sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy vì yêu thích style và tính cách của anh.

Kim Anh, sinh viên tại TP HCM, dành gần một tháng để chuẩn bị trang phục. Cô chọn áo corset cúp ngực, chân váy ngắn phối thắt lưng và boots lông vũ mua trên sàn thương mại điện tử.

Nguyễn Ngọc Đan Thanh, sinh năm 2001, làm kế toán tại Buôn Ma Thuột, đáp chuyến bay vào TP HCM sáng cùng ngày. Do bận công việc, cô mua trang phục sát giờ bay với tổng chi phí hơn một triệu đồng.

Nguyễn Khánh Vy, 18 tuổi, chuẩn bị trang phục từ một tháng trước. Cô dành hơn ba giờ trang điểm và làm tóc trước khi tới sự kiện. Khánh Vy chọn áo trễ vai, chân váy ngắn, boots cổ cao và tất lưới. Cô đến concert để cổ vũ Hustlang Robber.

Quỳnh Anh, sinh năm 2007, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải, thuê dịch vụ trang điểm với chi phí 500.000 đồng, tổng tiền trang phục hơn một triệu đồng. Quỳnh Anh yêu thích Bùi Trường Linh và mong ca sĩ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Diệu Vân (trái) và Mí Như đều sinh năm 1990, làm công việc văn phòng, đến nơi từ 15h. Hai người hẹn nhau mặc trang phục tông xanh navy đồng điệu.

Mí Như cho biết set đồ của cô trị giá khoảng 4,5 triệu đồng, được chuẩn bị trước hơn hai tuần.

Trương Phong Hoa Mai, 21 tuổi, sinh viên ngành giáo dục mầm non tại TP HCM, chọn phong cách năng động xen lẫn gợi cảm. Cô đặt trang phục qua các cửa hàng trực tuyến, ưu tiên sắc đen vì yêu thích nhạc rap và muốn cổ vũ các rapper trong chương trình.

Lê Thái Thiên Uyên, sinh năm 2000, hiện làm bác sĩ thú y, có chiều cao 1,72 m. Cô phối chân váy ngắn với áo cut-out, kết hợp túi và boots da cổ thấp. Uyên mong chờ phần trình diễn của Cody Nam Võ vì ấn tượng với năng lượng và phong cách của anh.