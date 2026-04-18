Hieuthuhai và dàn anh trai đội nắng xuyên trưa

Anh trai say hi Concert Day 9 trở lại sau gần một năm kể từ đêm diễn gần nhất vào tháng 7/2025. Dàn nghệ sĩ hội ngộ trong buổi chạy chương trình, mang đến không khí tập luyện vui vẻ trước đêm diễn chính thức diễn ra tối 18/4 tại TPHCM.

Buổi chạy chương trình diễn ra từ sáng đến tối muộn giữa thời tiết oi bức. Nghệ sĩ vào guồng tập luyện với cường độ cao, rà soát đội hình và hoàn thiện kịch bản sân khấu.

Các anh trai thể hiện sự tập trung, phối hợp cùng ê-kíp sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng tổng thể.

Khán giả không nhận ra Quân AP trong tạo hình áo bà ba chất liệu lụa, tóc bạc trắng nhảy hip hop.

Xen kẽ những giờ tập luyện nghiêm túc là khoảnh khắc tương tác thoải mái giữa các thành viên. Không khí hậu trường sôi động với những màn đùa giỡn, gợi lại tinh thần “brotherhood” từng tạo nên dấu ấn cho Anh trai say hi suốt hai mùa.

Anh trai say hi Concert Day 9 đánh dấu màn tái ngộ sau gần một năm kể từ concert thứ 8 tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.

Hải Đăng Doo, Song Luân... đội nắng tập luyện xuyên trưa cho đêm diễn hàng nghìn khán giả.

Điểm nhấn đáng chú ý trong buổi rehearsal là hạng mục Best Rehearsal Outfit. Các nghệ sĩ đầu tư tạo hình độc đáo, mang tính giải trí cao, góp phần khuấy động không khí trước giờ diễn. Khán giả hết nhận ra Hieuthuhai và Văn Công Dương với màn cosplay hài hước.

JSOL giữ phong độ "thánh cosplay" với hình ảnh mascot đôi dép khổng lồ. CAPTAIN BOY chịu chơi, nhuộm vàng cả gương mặt khi lựa chọn hóa thân thành gấu Winnie-the-Pooh.

Ngay từ buổi tổng duyệt, fan vây kín để có khoảnh khắc tương tác cùng các anh trai.

Ê-kíp và nghệ sĩ chịu chơi khi đầu tư hẳn các booth chụp ảnh mang đậm dấu ấn của các anh trai. Đây là mô hình photobooth phục vụ khán giả quen thuộc ở thị trường Hàn Quốc.

Khu vực photobooth của Pháp Kiều, Quang Hùng Master D và Lou Hoàng có sự đầu tư mạnh về bối cảnh, concept để phục vụ hàng nghìn khán giả trước giờ bước vào concert Day 9 hoành tráng của khoảng 30 anh trai.