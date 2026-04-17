Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Ý Nhi ở Úc gây chú ý

Sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 và trao vương miện cho người kế nhiệm, thông tin về hoạt động tiếp theo của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi khiến fan sắc đẹp quan tâm. Trong động thái mới đây, người đẹp sinh năm 2002 đã đăng tải loạt ảnh check-in tại nước Úc, để tiếp tục việc học.

Sau một thời gian tập trung cho việc học tập tại Úc, Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục gây bất ngờ với sự thay đổi về hình ảnh.

Trong những khung hình, Ý Nhi xuất hiện với phong cách năng động, giản dị, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy khi còn trong nhiệm kỳ.

Trong loạt khoảnh khắc đời thường, người đẹp sinh năm 2002 diện thiết kế áo trắng tôn lên lợi thế hình thể và vòng một gợi cảm.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài suôn mượt cùng thần thái dịu dàng giúp Ý Nhi ghi điểm trong mắt fan.

Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường nhưng từng cử chỉ, ánh nhìn của nàng hậu đều toát lên vẻ cuốn hút riêng.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tấm tắc trước vóc dáng căng tràn sức sống của nàng hậu: "Style này hợp với Ý Nhi, vừa nữ tính vừa quyến rũ", "Không cần hở quá nhiều mà vẫn rất thu hút", "Body ngày càng đẹp, nhìn sang xịn mịn hơn hẳn", "Visual này đi thi quốc tế chắc ổn áp lắm luôn!",...

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 khi mới 21 tuổi. Sau khi đăng quang, Ý Nhi vướng loạt ồn ào phát ngôn khiến cô có thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, tập trung học tập, hoàn thiện bản thân.